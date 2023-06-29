  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
PolitikaYunanistan

Yunanistan'da ana muhalefet lideri istifa etti

3 saat önce

Yunanistan'da Syriza partisinin lideri Aleksis Tsipras, Pazar günkü seçimlerde aldığı yenilgi sonrasında görevinden istifa ettiğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4TDRa
Syriza lideri Aleksis Tsipras
Syriza lideri Aleksis TsiprasFotoğraf: Michael Varaklas/AP/picture alliance

Yunanistan'da Pazar günü yapılanseçimlerde ağır yenilgiye uğrayan ana muhalefet lideri Aleksis Tsipras, istifa ettiğini açıkladı.

Syriza partisinin lideri olan 48 yaşındaki Tsipras, 2015-2019 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü. Tsipras'ın sol Syriza partisinin oyları Pazar günkü seçimlerde yüzde 17,8'de kalmış, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisi yüzde 40,5 oy oranıyla birinci olmuştu.

İstifa açıklamasında partide reformun gerekliliğinin altını çizen Tsipras, "Yeni bir döneme girme vakti geldi. Seçimlerdeki olumsuz sonuç bu dönemin başlangıcı olabilir ve olmalıdır da" dedi.

Yeni bir parti lideri seçilebilmesi için görevden istifa ettiğini de belirten Tsipras, parti genel başkanlığı için aday olmayacağını söyledi.

Tsipras'ın parti genel başkanlığı görevini, halefi seçilene kadar sürdürmesi bekleniyor.

rtr,AP/BK,ETO

DW Türkçe'ye VPN ile sansürsüz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, din insanlarının önünde incile el basarak yemin ediyorv - (26.06.2023 / Atina)

Yunanistan seçimlerine muhafazakârlar damga vurdu

Yunanistan seçimlerine muhafazakârlar damga vurdu

Başbakan Kiryakos Mitsotakis sandıktan zaferle çıktı. Yeni Demokrasi partisi mutlak çoğunluğu elde etti. Aşırı sağ partilerin toplamda yüzde 15'lik seçmen desteğine ulaşması da dikkat hayli çekici.
Politika26 Haziran 2023
Yunanistan'da pazar günü parlamento seçimlerinin ikinci turu yapılacak

Yunanistan: Seçim öncesi sol partilerin kimlik krizi

Yunanistan: Seçim öncesi sol partilerin kimlik krizi

Yunanistan'da sol partiler krizde. Muhalefet partileri birbirleriyle mücadele ederken, muhafazakâr hükümet güçleniyor. Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerden Başbakan Mitsotakis’in zaferle çıkması kuvvetle muhtemel.
Politika24 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Bugün açıklanan rapor Müslüman düşmanlığı konusunda hazırlanan bu kapsamdaki ilk resmi rapor olma özelliğine sahip.

Alman uzmanlardan "Müslüman düşmanlığı" uyarısı

Toplum2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

AB zirvesinin ana gündemi Rusya

Politika7 saat önce
Sonneberg'de seçimi kazanan Robert Sesselmann (ortada), AfD lideri Tino Chrupalla ve Thüringen teşkilatının lideri Björn Höcke ile birlikte

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Politika28 Haziran 2023

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Prigojin'in tankları ve Putin'in stres testi

Politika28 Haziran 2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Wagner krizi Putin'in iktidarını nasıl etkiler?

Politika27 Haziran 2023
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Saadet, DEVA ve Gelecek ortak noktada buluşabilecek mi?

Saadet, DEVA ve Gelecek ortak noktada buluşabilecek mi?

Politika27 Haziran 2023

Avrupa’da en çok mahpus Türkiye’de

Avrupa’da en çok mahpus Türkiye’de

Politika27 Haziran 2023
Ana sayfaya dön