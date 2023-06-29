Yunanistan'da ana muhalefet lideri istifa etti

Yunanistan'da Pazar günü yapılanseçimlerde ağır yenilgiye uğrayan ana muhalefet lideri Aleksis Tsipras, istifa ettiğini açıkladı.

Syriza partisinin lideri olan 48 yaşındaki Tsipras, 2015-2019 yıllarında Başbakanlık görevini yürütmüştü. Tsipras'ın sol Syriza partisinin oyları Pazar günkü seçimlerde yüzde 17,8'de kalmış, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in Yeni Demokrasi partisi yüzde 40,5 oy oranıyla birinci olmuştu.

İstifa açıklamasında partide reformun gerekliliğinin altını çizen Tsipras, "Yeni bir döneme girme vakti geldi. Seçimlerdeki olumsuz sonuç bu dönemin başlangıcı olabilir ve olmalıdır da" dedi.

Yeni bir parti lideri seçilebilmesi için görevden istifa ettiğini de belirten Tsipras, parti genel başkanlığı için aday olmayacağını söyledi.

Tsipras'ın parti genel başkanlığı görevini, halefi seçilene kadar sürdürmesi bekleniyor.

rtr,AP/BK,ETO

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