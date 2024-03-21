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EkonomiYunanistan

Yunanistan'da "altın vize" fiyatı 800 bin euro oldu

21 Mart 2024

Yunanistan'da yabancılara en az beş yıl oturum izni sağlayan "altın vize" uygulamasında gayrimenkul yatırımı sınırı 250 bin eurodan 800 bin euroya çıkarıldı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina
Yunanistan'ın başkenti AtinaFotoğraf: Kostis Ntantamis/dpa/picture alliance

Yunanistan'da hükümet, yabancılara oturum izni sağlayan "altın vize" uygulamasında gayrimenkul yatırımı sınırını 250 bin eurodan 800 bin euroya çıkardı.

Yatırım eşiğinin yükseltilmesine yönelik uygulama 31 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Başkent Atina ve Selanik şehrinin yanı sıra tüm büyük adalarda ev satın alarak "altın vize" sahibi olmak isteyenler artık 800 bin euroyu gözden çıkarmak zorunda kalacak. Ülkenin diğer bölgelerindeyse bu sınır 400 bin euro olacak.

"Altın vize" konusundaki değişikliği kamuoyuna açıklayan Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, artık söz konusu evlerin Airbnb olarak kiralanmasına da izin verimeyeceğini duyurdu.

Yunan hükümeti, "altın vize" uygulaması kapsamındaki önlemleri, ülkedeki konut sıkıntısıyla mücadele planının parçası olarak gerekçelendiriyor. Avrupa Birliği (AB) dışındaki yatırımcıların Yunanistan'dan aldığı gayrimenkul sayılarındaki artış, son yıllarda ülkedeki büyük kentlerde ve birçok adada satılık ev fiyatlarının ve kiraların ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası
Yunanistan'ın Kos (İstanköy) AdasıFotoğraf: robertharding/IMAGO

Maliye Bakanı Hatzidakis, Yunanistan'ın "altın vize" uygulamasıyla 2023 yılında 2,5 milyar euro topladığını açıkladı. Yatırımcıların çoğu ise Çin ve Türkiye'den. Oturum izni, beş yıl için geçerli. Ancak gayrimenkulu satın alan kişi, sahip olduğu evi elden çıkarmadığı takdirde oturum vizesinin süresi beş yıl daha uzuyor.

"Altın vize", başvuru sahibi ve ailesine beş yıllık oturum izninin yanı sıra Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı, Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı da tanıyor.

DW,dpa/CÖ,BK

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