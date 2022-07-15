Yunanistan'da 100'ü aşkın orman yangını

Yunanistan'da son 24 saatte 100'den fazla orman yangını çıktı. Fransa'da da kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Macron, "Olağanüstü zor bir yaz geçiriyoruz" dedi.

Yunanistan'da son 24 saatte 100'ü aşkın orman yangınının çıktığı açıklandı.

Yunan itfaiyesi, özellikle Girit Adası'nın Resmo kentindeki yangının şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamadığını duyurdu.

Yerel medya, 16 yangın söndürme uçağı ve üç helikopterin katıldığı çalışmalarda tedbir amacıyla Orne köyünün tahliye edildiğini bildirdi.

Yunan makamları, Cumartesi günü için çok sayıda bölgeyle ilgili olarak en yüksek ikinci seviyeden orman yangını uyarısı yayımladı.

Söz konusu bölgeler arasında Atina'nın yanı sıra Girit, Midilli, Sisam ve Eğriboz adalarıyla Mora Yarımadası bulunuyor.

Fransa da yanıyor

Fransa'da da yüksek sıcaklıklar ve şiddetli rüzgarlar Bordeaux bölgesindeki iki ayrı orman yangınının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Bölgede dört gündür süren yangınlar nedeniyle 11 binden fazla kişi tahliye edildi. Yangınlardan birinin kısmen kontrol altına alındığı açıklandı. Çalışmalarda bini aşkın itfaiye görevlisi ve 10 yangın söndürme uçağı yer alırken 7 bin hektardan fazla bir alanın zarar gördüğü duyuruldu.

Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığındaki kriz yönetim merkezini ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Olağanüstü zor bir yaz sezonu geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Macron, Fransa'da bu yıl yanan ormanlık alanın şimdiden 2020 senesindeki alanı üçe katladığını söyledi.

DW,dpa,AP/CÖ,EC