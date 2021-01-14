Yunanistan ve Fransa'dan Türkiye'ye "mesaj"

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın alımı için imzalar atıldı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Fransız mevkidaşı Florence Parly'nin Atina'da imzaladığı 2,5 milyar euroluk anlaşma, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkta Türkiye'ye mesaj olarak değerlendiriliyor.

Yunan Bakan Panagiotopulos, imza töreninde yaptığı konuşmada, "anlaşmanın çeşitli yönlere açık bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Parly de Yunanistan ile "stratejik işbirliği" içinde olduklarını belirterek "Yunanistan'ın Akdeniz'de güçlü bir aktör olarak kalması için" fırkateyn satışı gibi başka tekliflerin de gündemde olduğunu" kaydetti.

Anlaşma kapsamındaki 18 Rafale uçağının 12'si Fransa Hava Kuvvetlerinin kullanımında bulunuyor. Diğer altı uçak ise Dassault Aviation firması tarafından üretilecek.

"Teslimat Temmuz'da başlayacak"

Yunanistan hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis de ilk altı savaş uçağının teslimatının Temmuz ayında başlayacağını, Yunan hava kuvvetlerinden bir grup pilot ve teknisyenin gerekli eğitimler için önümüzdeki birkaç gün içinde Fransa'ya gideceğini belirtti.

Yunanistan'ın Fransa ile Rafale uçakları için anlaşmaya imza atması, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlık noktalarının masaya yatırıldığı istikşafi görüşmelerinyeniden başlatıldığı güne denk geldi. 2002 yılında başlayan istikşafi görüşmeler 60 görüşme turunun ardından 2016 yılında sona erdirilmişti.

"İstikşafi görüşmelerin bağlayıcılığı yok"

Yunan hükümet sözcüsü, istikşafi görüşmelerin "müzakere" anlamına gelmediği ve "bağlayıcılık taşımadığı" vurgusu yaptı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Eylül ayında açıkladığı, 10 milyar euronun üzerinde maliyete yol açacağı tahmin edilen dev savunma programı, Türkiye ile askeri dengenin Yunanistan lehine değişmesini hedefliyor. Program kapsamında alınacak teçhizat arasında Fransız Rafale savaş uçaklarının yanı sıra dört fırkateyn, dört donanma helikopteri, tanksavarlar, güdümlü füzeler ve gemi torpidoları da bulunuyor.

Yunanistan ayrıca 2025 yılına kadar orduya 15 bin profesyonel asker alacak. Savunma programı geçen haftaki oylamada Yunan meclisinde de kabul edilmişti.

AFP/BK,SSB

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