 Yunanistan Girit açıklarında petrol ve gaz arayacak | AVRUPA | DW | 27.06.2019

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AVRUPA

Yunanistan Girit açıklarında petrol ve gaz arayacak

Yunanistan Girit adasının güneyinde petrol ve doğal gaz araması için ExxonMobil ve Total şirketlerine izin verdi.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Yunanistan, Amerikan ExxonMobil ve Fransız Total şirketlerine, Yunanistan'ın Hellenic Petroleum şirketi ile birlikte Girit adasının Akdeniz suları açıklarında doğal gaz ve petrol arama izni verdi. Adanın güneyi ve güneybatısını kapsayacak arama faaliyeti, hidrokarbon yatağı olduğu düşünülen daha önce araştırma yapılmamış 40 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras operasyonun ilk iki günü içerisinde rezervlerin nerede olduğunu göstermesini beklediklerini söyledi. Projenin Yunan ekonomisi için bir rahatlama kaynağı olacağını söyleyen Tsipras, deniz yaşamına zarar gelmemesi için sıkı kurallar uygulanacağını belirtti.

Çevreciler ayakta

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Greenpeace ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı projenin durdurulması için konuyu mahkemeye taşımıştı. Çevre örgütleri, Girit açıklarında yapılacak arama faaliyetinin yunuslar, balinalar ve diğer deniz canlıları için tehdit oluşturacağını söylüyor. Çevreciler, Yunanistan'dan hidrokarbon kaynaklarına yönelmek yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını istiyor.

Yunanistan 1970'li yıllardan bu yana Kuzey Ege'de Kavala limanı ile Tasos adası küçük bir alanda petrol çıkarıyor. Yunanistan'ın bölgeden çıkardığı petrol ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

Yunanistan'ın Girit adasına yönelik petrol ve doğal gaz arama hamlesi, Kıbrıs açıklarında yürütülen sondaj çalışmaları nedeniyle yaşanan gerginliğin gölgesinde geldi. Son olarak Türkiye, Temmuz ayında faaliyete geçecek olan ikinci sondaj gemisini bölgeye göndermişti. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "yasadışı" olarak tanımlayarak, güçlü bir şekilde kınamıştı.

Güney Kıbrıs yönetimi ise ada çevresinde büyük çaplı doğalgaz yataklarının tespit edilmesinin ardından, İtalya'dan Eni, Fransa'dan Total ve ABD'den ExxonMobil şirketleriyle anlaşma imzalamıştı.

dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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