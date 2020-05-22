 Yunanistan gastronomi ve turizmi yeniden başlattı | AVRUPA | DW | 25.05.2020

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AVRUPA

Yunanistan gastronomi ve turizmi yeniden başlattı

Yunanistan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri gevşetiyor. Anakaradan adalara feribot seferleri bugün başladı; tavernalar, barlar, kafeler açıldı.

Santorini

Santorini

Yunanistan'da turizm pazartesi günü itibarı ile yeniden başlatıldı. Anakaradan Ege ve İyon Denizi'ndeki adalara deniz ve hava yoluyla geçişler yapılabilecek. Yunan medyasında yer alan haberlere göre ülke genelinde de tavernalar, barlar ve kafeler yeniden açıldı.

Yunan hükümeti mart sonunda koronavirüs pandemisine karşı önlemler kapsamında adalara geçişleri yasaklamıştı. Sadece adalarda düzenli ikamet eden vatandaşların anakaradan adalara gitmesine izin verilmişti. Tavernalar, barlar ve kafelere ise sadece dışarıya satış imkanı tanınmıştı.

Yunan adalarında koronavirüs vaka sayısı oldukça düşük. Feribotların yolcu kapasitesinin en fazla yarısını doldurarak sefer yapacağı belirtiliyor. Tavernalarda ise izin verilen masaların en fazla yarısının kullanılacağı ve bir masada en fazla altı kişinin oturabileceği açıklandı.

Atina yurtdışından ülkeye turizmi de başlatmak istiyor. Ülkenin koronavirüs krizinden sorumlu makamları mayıs ayı sonunda hangi ülkelerden Yunanistan'a turist gelebileceğine dair bir liste yayınladı. Listede yer alan ülkelerden gelen turistler iki haftalık karantinaya alınmayacak. 15 Haziran'dan itibaren yurtdışından Atina'ya uçuşlar başlayacak. 1 Temmuz tarihinden itibaren de ülkedeki diğer tüm havalimanları yurtdışından gelecek uçaklara açılacak.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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