  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Yunanistan Göç Bakanı Notis MitarakisFotoğraf: Arafatul Islam/DW
PolitikaTürkiye

Yunanistan Göç Bakanı Türkiye yolcusu

5 saat önce

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Salı günü Türkiye'ye gideceğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile depremden etkilenen Hatay ve çevresini ziyaret edeceğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4PbQF

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Pazar günü yaptığı açıklamada Salı günü Türkiye'ye ziyaret edeceğini ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile depremden ağır bir şekilde etkilenen Hatay ve çevresini ziyaret edeceğini açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da, Salı günü Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile buluşacağını duyurmuştu.

Gözlemciler, iki NATO üyesi ülkenin 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından aradaki gerginliğin azaltılması konusunda çalıştığını belirtiyor. Bu süreçte, Yunanistan'ın depremler sonrasında Türkiye'ye sağladığı yardımların da etkisi olduğu ifade ediliyor. Yunan gazetesi Kathimerini'de  Pazar günü yayımlanan haberde, "Ankara’nın tavrı değişti" ifadesine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de Türkiye'de yaşanan deprem felaketi ve Yunanistan'da meydana gelen, ülke tarihinin en ağır tren kazasının ardından, karşılıklı dayanışma ruhu ile iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşandığını dile getirmişti.

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine hazırlanırken Yunanistan'da genel seçim 21 Mayıs’ta yapılacak. Bu süreçte müttefik ülkeler, NATO üyesi iki ülkeye başta deniz sınırları ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları olmak üzere pek çok konuda uzun yıllardır yaşanan gerilimi düşürme çağrısı yapıyor.

dpa, DW / AI, HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

Yunanistan'da seçim tarihi açıklandı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, meclis seçimlerinin Mayıs ayında yapılacağını ve büyük ihtimalle ikinci tura kalacağını belirtti.
Politika22 Mart 2023
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 28 Şubat'taki tren kazası nedeniyle hükümeti protesto eden göstericiler.

Tren kazası protestoları: Yunanistan'da hayat felç oldu

Tren kazası protestoları: Yunanistan'da hayat felç oldu

Yunanistan'da tren kazasını protesto için düzenlenen genel grev tüm ülkede hayatı felç etti. Başkent Atina'da göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Toplum16 Mart 2023

Mitsotakis'den AB'ye göçe karşı "çit" çağrısı

Mitsotakis'den AB'ye göçe karşı "çit" çağrısı

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, göçe karşı Meriç Nehri boyunca uzatılacak olan çit için AB’ye finansman çağrısında bulundu. Mitsotakis, çitin AB sınırlarını korumaya hizmet ettiğini savundu.
Politika1 Nisan 2023
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukraine Krieg Krim-Brücke

Ukrayna'dan 12 maddelik Kırım planı

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

BdTD Deutschland | Braunkohlekraftwerk Jänschwalde im Sonnenaufgang

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Sıcak kışın Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Ekonomi7 saat önce
Hikvision tarafından üretilen güvenlik kamerası

Çin'in gözetleme teknolojisi dünyada yayılıyor

Çin'in gözetleme teknolojisi dünyada yayılıyor

Teknoloji9 saat önce
Türkei Wahlen Wahllokal Frauen

Kadın seçmenlerin siyasi tavrını ne belirleyecek?

Kadın seçmenlerin siyasi tavrını ne belirleyecek?

Politika1 Nisan 202305:01 dak.
Ukraine | Russland-Ukraine Krieg | Ukrainische Soldaten in Bucha

Ukrayna savaşındaki vahşetin sembolü: Buça

Ukrayna savaşındaki vahşetin sembolü: Buça

Çatışmalar1 Nisan 202303:37 dak.

Bulgaristan seçimleri ve siyasi istikrar umudu

Bulgaristan seçimleri ve siyasi istikrar umudu

Politika1 Nisan 2023
Türkiye'de son 20 yılda 3 milyon hektar tarım alanı yok oldu

Tarımda beton etkisi: Üç milyon hektar alan yok oldu

Tarımda beton etkisi: Üç milyon hektar alan yok oldu

Politika1 Nisan 2023
Ana sayfaya dön