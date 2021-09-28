Yunanistan Fransa'dan üç fırkateyn alacak

Yunanistan, Fransa ile "stratejik ortaklık" kapsamında yaptığı savunma anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Bugün Elysee Sarayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis tarafından imzalanan anlaşma uyarınca Fransa Yunanistan'a üç fırkateyn satacak. Anlaşmada dördüncü fırkateyn opsiyonu da açık bırakıldı.

Fransa'nın batısındaki Lorient kentinde Naval Group şirketi tarafından inşa edilecek Belharra sınıfı fırkateynler Yunanistan'a milyarlarca dolara mal olacak. Maliyetle ilgili resmi açıklama yapılmazken Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Yunan hükümet kaynağı, Yunanistan'ın fırkateynler için yaklaşık 3 milyar euro ödeyeceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron imza töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan ile "stratejik ortaklığın derinleştirilmesi" kapsamında imzalanan anlaşmayla iki ülkenin Akdeniz'deki ortak çıkarlarının savunulmasını hedeflediklerini söyledi.

Macron: Doğu Akdeniz'de kavgacı taraf Yunanistan değildi

Macron, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırma riski taşıyıp taşımadığı yönündeki bir soruya ise "Anlaşma herhangi bir ülkeyi özel olarak hedef almamaktadır. Ancak AB'nin dış sınırını oluşturan Yunanistan'ın korunmaya ihtiyacı vardır" yanıtını verdi.

Macron, "2020 yazında Doğu Akdeniz'de kavgacı tarafın Yunanistan olduğunu düşünmüyorum. Avrupalılar olarak üye ülkelerle dayanışma göstermek görevimizdir. Üye ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlayabilmesi için onu donatmamız, üye ülkeyi müdahale, saldırı ya da saldırganlıklara karşı korumada işbirliği taahhüdünde bulunmamız meşrudur" diye konuştu.

Fransa'nın Belharra sınıfı fırkateynleri

ABD'nin Hint-Pasifik ittifakına yanıt

Anlaşmanın aynı zamanda "Avrupa'nın stratejik özerkliğine giden yolda cesur bir ilk adım" olduğunu söyleyen Macron, ABD ile Hint-Pasifik bölgesinde yaşanan kriz hakkında da ilk kez değerlendirmede bulundu.

Macron, ABD, Avustralya ve İngiltere arasında ilan edilen Hint-Pasifik ittifakının Fransa'nın bu bölgedeki stratejisini değiştirmeyeceğini belirterek, "Bu bölgede yaşayan bir milyon dost vatandaşımız ve 8 binin üzerinde konuşlu askerimiz var" dedi. Jeopolitik rekabetler ışığında kendi çıkarlarını korumada "Avrupalıların saflığı bırakmaları gerektiğini" söyleyen Macron, Avrupa'nın kendi askeri kapasitesini artırmasının önemini yineledi.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de açıklanan Hint-Pasifik ittifakı çerçevesinde Avustralya Fransa'ya sipariş verdiği 66 milyar dolarlık elektrikli dizel denizaltı siparişini iptal ederek ABD'den nükleer denizaltı satın alacağını açıklamıştı. Bu adım Fransa'nın sert tepkisine neden olmuş, AB de Fransa'ya destek vermişti.

Mitsotakis: ABD ile planlanan anlaşmayı etkilemeyecek

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de imza töreninde yaptığı konuşmada "Bugün Yunanistan ve Fransa için tarihi bir gün. Savunma alanındaki ikili işbirliğimizi daha da güçlendirme kararı aldık" diye konuştu. Anlaşmanın Yunanistan ile Fransa arasında on yıllarca sürecek bir bağ oluşturduğunu kaydeden Mitsotakis, "Bu, geleceğin Avrupa'sına, güçlü, özerk, çıkarlarını savunma kabiliyetine sahip bir Avrupa'ya giden yolu açmaktadır" ifadelerini kullandı.

Rafale savaş uçakları

Mitsotakis, Fransa ile imzalanan anlaşmanın, ABD ile planlanan ve müzakereleri devam eden savunma işbirliği anlaşması üzerinde bir etkisinin olmayacağını da vurguladı. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan ve sıcak çatışmanın eşiğine gelen gerilime atıfta bulunan Yunanistan Başbakanı, "Fransa'nın 2020 yazındaki zor süreçte yanımızda duruşunu unutmadık" mesajı verdi.

Yunanistan, geçen Eylül ayında açıkladığı, tarihinin en büyük savunma programıçerçevesinde Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımına da imza atmış, Ocak ayında 2,5 milyar euroluk anlaşmanın imza töreninde konuşan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Yunanistan'ın Akdeniz'de güçlü bir aktör olarak kalması için" fırkateyn satışı gibi başka tekliflerin de gündemde olduğunu kaydetmişti. Yunanistan 6 Rafale uçağı daha satın almayı planlıyor.

AFP,AP,rtr/BK,JD

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