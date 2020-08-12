Yunanistan-Fransa ortak tatbikatı başladı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Girit açıklarında Fransa ile ortak deniz tatbikatına başlandığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu tatbikata Fransız fırkateyni Lafayette ile helikopter gemisi Tonnerre'in, Yunanistan deniz kuvvetlerinden de dört fırkateynin katıldığını ve tatbikat alanının, Türkiye'nin sismik çalışma yaptığı alanı da kapsadığını bildirdi. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet Rafale tipi savaş uçağının da Girit'te bulunduğu ifade edildi.

Perşembe günü başlayan tatbikat öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Yunanistan arasında görüş ayrılığına neden olan deniz yetki tartışmaları ile ilgili olarak, "Türkiye’nin sebep olduğu gerginlik" ifadesini kullanmış ve ülkesinin bu bölgedeki askeri varlığını artıracağını bildirmişti. Fransa aynı zamanda üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) gibi Türkiye'ye çağrıda bulunarak, egemenlik hakları tartışmalı olan sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Mitsotakis'ten Fransızca mesaj

Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında Çarşamba günü gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından Mitsotakis, Twitter hesabından Fransızca olarak yayınladığı mesajında Fransa Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "Emmanuel Macron, Yunanistan'ın gerçek bir dostu ve Avrupa değerleri ile uluslararası hukukun kararlı bir savunucusudur" ifadesini kullandı.

Türkiye ile NATO müttefiki Yunanistan arasında deniz yetki alanları nedeniyle haftalardır gerginlik yaşanıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Libya‘yla imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile Yunistan ve Mısır arasında geçtiğimiz hafta imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması sonucu ortaya çıkan deniz yetki alanları birbirleri ile kesişiyor.

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Tük Donanması'na ait savaş gemilerinin refakatinde, hafta başından bu yana Girit Adası ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki sularda yüzüyor. Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu dile getirerek, Türk gemilerinni buradan çıkmasını talep ediyor. Bölgeye kendi savaş gemilerini de gönderen Atina yönetiminin orduyu alarma geçirdiği belirtiliyor.

Reuters,AP / ET,JD

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