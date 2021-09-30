 Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile silahlanma yarışında değiliz | Avrupa | DW | 30.09.2021

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Avrupa

Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile silahlanma yarışında değiliz

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye ile silahlanma yarışında olmadıklarını ve aradaki farklılıkları diyalog yoluyla aşmak istediklerini söyledi. Ancak Mitsotakis ülkesinin topraklarını savunması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan ile Fransa'nın yaklaşık 3 milyar euroluk savunma anlaşması yapmasından iki gün sonra Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunan Başbakanı Türkiye ile silah yarışında olmadıklarını ve aradaki farklılıkları diyalog yoluyla aşmak istediklerini söyledi.

Atina'da düzenlenen Demokrasi Forumu'nda konuşan Mitsotakis "Çok karmaşık komşulukların olduğu bir bölgede yaşadığımızı inkâr edemeyiz. Bu, yok sayamayacağımız coğrafi bir gerçekliktir" ifadelerini kullanarak "Ancak Türkiye ile bir silahlanma yarışına girmek niyetinde değilim ve her zaman Türkiye'ye bir dost eli uzatıyorum. Birçok konuda büyük farklılıklarımız var. Ancak bunları diyalog yoluyla çözmek için bir yol olmalı" dedi.

Mitsotakis: Güçlü bir caydırıcıya ihtiyacımız var

Mitsotakis sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak aynı zamanda topraklarımızı, toprak bütünlüğümüzü, egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı da koruyacağız. Ve bunu yapabilmek için de güçlü caydırıcılığa ihtiyacımız var."

Mitsotakis Yunanistan'ın satın alacağı Fransız fırkateynleri için "çok güçlü caydırıcılık kazandıracak" ifadelerini kullanarak "kendimizi savunma kapasitemiz olduğunu göstermek mecburiyetindeyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Yunanistan, Fransa'dan üç fırkateyn satın alacak

Yunanistan bu yılın başında Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alımı için anlaşma imzalamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Mitsotakis tarafından iki gün önce Elysee Sarayında imzalanan anlaşma uyarınca ise Fransa Yunanistan'a üç fırkateyn satacak. Anlaşmada dördüncü fırkateyn opsiyonu da açık bırakıldı.

Fransa ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya göre iki ülkeden birine üçüncü bir ülke tarafından saldırılması halinde diğer ülke yardıma gelecek. Mitsotakis bunun ikili yardımın ötesinde Fransa ile "stratejik ortaklık" olduğunu belirtti.

Mitsotakis bir NATO ülkesi tarafında yapılacak saldırı durumunda 5'inci Madde'nin işleyeceğinden emin olmadığını, çünkü NATO'nun bu konuda netlik getirmediğini belirtti. NATO'yu kuran 1949 tarihli Washington Antlaşması'nın 5'inci Madde'si herhangi bir üyeye silahlı saldırıya tüm İttifak'a yapılmış gibi ortak karşılık verilmesini düzenliyor. 

Atina ve Ankara arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle bir süredir gerginlik yaşanıyor.

AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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