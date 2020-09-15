 Yunanistan: Ankara ile üst düzey siyasi görüşmeler başladı | AVRUPA | DW | 17.09.2020

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AVRUPA

Yunanistan: Ankara ile üst düzey siyasi görüşmeler başladı

Yunanistan hükümet sözcüsü, Erdoğan ve Mitsotakis'in temsilcilerinin "siyasi görüşmelere" başladığını bildirdi. Sözcü, Erdoğan ile Mitsotakis'in de AB liderler zirvesi sonrasında görüşebileceğini kaydetti.

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Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyo Petsas, Ankara ile Atina arasında "üst düzey siyasi temasların yeniden başlatıldığını" açıkladı.

Petsas, Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerginliği yatıştırmak amaçlı "doğrudan" görüşmelerin, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini bölgeden çekmesinin ardından yeniden başlatıldığını bildirdi.

Yunan hükümet sözcüsü, görüşmelerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileri arasında gerçekleştirildiğini belirtti, ancak isim vermedi.

Petsas, Mitsotakis ile Erdoğan arasında doğrudan bir görüşmenin ise 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesi sonrasında mümkün olduğunu kaydetti.

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Avrupa Parlamentosu, 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesi öncesinde aldığı kararda Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki gerginlikte diyaloğa çağırdı, aksi takdirde AB'nin ek yaptırımları devreye sokmasını istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Oruç Reis gemisinin bakım için limana dönmesi üzerine Yunanistan'dan daha ılımlı mesajlar gelmeye başladığını söyledi. Çavuşoğlu, geminin limana gelmesinin taviz anlamına gelmediğini belirtti.

Yunan Savunma Bakanı hafta sonunda açıklanan dev silahlanma programının 10 milyar euroya mal olacağı yönündeki haberlerle ilgili "Alışveriş çılgınlığı içinde değiliz. Ödemeler zamana yayılacak" dedi, ama rakam vermedi.

Gözler AB liderler zirvesinde

Doğu Akdeniz'deki gerginlik ve Türkiye'ye karşı benimsenecek tutum, 21 Eylül'de AB dışişleri bakanları toplantısının ve ardından AB liderler zirvesinin gündeminde olacak.

AB, gerginliğin yatıştırılması için Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog çağrısı yapmış, Türkiye'nin askeri gerilimi yatıştırmak için bölgeden gemilerini çekmemesi durumunda ek yaptırımların devreye sokulabileceği tehdidinde bulunmuştu.

AB içinde Fransa Türkiye'ye karşı sertlik yanlısı tutumu savunurken Almanya taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları yürütüyor.

Türkiye ve Yunanistan'dan askeri teknik heyetler arasında askeri gerilimi yatıştırma amaçlı görüşmeler ise NATO arabuluculuğunda geçen hafta Perşembe günü başlatılmıştı.

DW,AP/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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