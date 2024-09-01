Yunanistan Altın Vize koşullarını ağırlaştırıyor

Atina, Türk ve Çinli yatırımcıların ağırlıklı olarak yararlandığı Altın Vize uygulamasının şartlarını zorlaştırıyor. Büyük kentlerde Altın Vize alabilmek için yapılması gereken asgari yatırım 800 bin euroya çıkarıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinin vatandaşı olmayanlar, 1 Eylül'den itibaren emlak alımı yoluyla Yunanistan'da oturma izni edinebilmek için daha fazla para ödeyecek.

Ülkenin iki büyük kenti Atina ile Selanik'te ve Yunanistan'ın büyük adalarında bugüne dek Altın Vize alabilmek için asgari 250 bin euroluk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin euroya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise alt sınır 400 bin euro olarak belirlendi.

Altın Vize adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor. Yunanistan'ın Altın Vize uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı'nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı. Gerekli emlak yatırımını yapan kişiye verilen Altın Vize, o kişinin aile üyelerini (birinci dereceden akrabalar) de kapsıyor ve beş yıl boyunca geçerli oluyor. Söz konusu emlak beş yılın ardından hâlâ Altın Vize'yi alan kişiye ait ise uygulama beş yıl daha uzatılıyor.

Konut sıkıntısına karşı önlem

Altın Vize alabilmek için emlak alanlara bazı şartlar da koşuluyor. Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasına göre, örneğin bir konut sahibi evini kiraya verebiliyor ancak bunu Airbnb gibi platformlar üzerinden kısa süreli kiralayamıyor. Yunan hükümetinin bu önlemi hayata geçirerek bir yandan konut sıkıntısı ve emlak piyasasındaki fiyat artışı ile mücadele etmeyi, diğer yandan ise devletin kasasına para girmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Yunan medyasına konuşan emlakçılar, yabancı yatırımcıların Yunanistan'da emlak almaya başlamasıyla, son yıllarda özellikle büyük kentler ve çok sayıda adada, konut satış ve kira fiyatlarında büyük bir artış yaşandığını aktarıyor.

Koruma altındaki evler daha ucuz

Yunan hükümeti diğer yandan, özel durumlarda 250 bin euro asgari yatırımla Altın Vize vermeye de devam edecek. Bunun için yatırımcıların koruma altındaki bir binayı satın alıp yasal şartlara uygun bir şekilde onarması gerekiyor.

Yunan kamu radyosunun ilgili kurumlara dayandırdığı haberine göre geçen yıl, Altın Vize kapsamında 8 bin 516 emlak alma girişimi oldu ve bunlardan bin 802'si gerçekleşti. Bazı yatırımcıların, örneğin başkent Atina'da çok katlı binalar aldıkları bildiriliyor. Altın Vize başvurusuna uygun ilgili satışlar, Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre ülkeye geçen sene yaklaşık 2,5 milyar euro girdi sağladı.

Yunanistan'da 250 bin euroluk Altın Vize halkı mağdur ediyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

dpa / ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?