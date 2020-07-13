 Yunanistan AB′den Türkiye’yi ″felç edecek″ ekonomik yaptırım istedi | AVRUPA | DW | 15.07.2020

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AVRUPA

Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi

Türk-Yunan ilişkilerinin düzensiz göç, doğalgaz arama ve Ayasofya nedeniyle gerildiği dönemde Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Avrupalı ortaklarından Türkiye’yi “felç edecek” ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

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Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ortaklarından, Yunan adaları açıklarında yapılması planlanan doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerini hayata geçirdiği takdirde Türkiye'yi "felç edecek" ekonomik yaptırımlar hazırlamalarını istedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara'nın Girit, Rodos ve Kerpe açıklarındaki olası faaliyetlerine, Birliğin önceden hazırlanmış, sert bir yaptırım paketiyle yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Dendias, söz konusu önerisini Avrupalı ortaklarına da ilettiğini ifade etti.

Heiko Maas und Nikos Dendias Pressekonferenz in Berlin

Nikos Dendias

Katıldığı televizyon yayınında açıklamalarda bulunan Dendias, "Avrupa Birliği Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Eğer isterse, Türk ekonomisi için devasa bir sorun yaratabilir. Ben bunu istemem ama açık olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dendias ayrıca, Türkiye'nin silahlı saldırısı altında kaldıkları takdirde, 2009 Lizbon Anlaşması'nın ilgili maddesini etkin hale getireceklerini söyledi. Bakan'ın sözünü ettiği madde, bir AB üyesi ülke saldırıya maruz kaldığı durumda, diğer ülkelerin saldırı altındaki ülkeye yardım ve destek sağlamasını öngörüyor.

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AB yetkilisi Borrell, Türkiye'yi Kıbrıs açıklarındaki "yasadışı" sondaj çalışmalarını durdurmaya çağırdı. Borrell, deniz sınırları konusunda Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakereleri destekleyeceklerini söyledi. (26.06.2020)

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Yunanistan, Türkiye'nin arama faaliyetinde bulunmayı planladığı bölgede münhasır hakka sahip olduğunu savunuyor. Nitekim Girit açıklarındaki bölge, Türk kıyılarından oldukça uzakta bulunuyor.

Ankara ise, söz konusu bölgede sondaj hakkının Libya ile geçen yıl imzaladığı bir anlaşmadan kaynaklandığını söylüyor. Ankara, Akdeniz'deki doğalgaz ve sondaj çalışmalarını, Libya ile geçen yıl imzalanan "Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Mutabakat Muhtırası" sonrasında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) çerçevesinde meşrulaştırıyor. MEB, Girit ve Rodos adalarını doğudan teğet geçiyor.

Ege komşusu iki NATO müttefiği arasındaki ilişkiler, son aylardaki sondaj çalışmaları, yasa dışı göç akını ve Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi gibi gelişmeler çerçevesinde gerilmiş bulunuyor.

"Türkiye sondaja devam ediyor"

Dendias’ın açıklamalarının ardından, Türkiye’nin sondaj gemisinin Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kamu yayın kuruluşu RIK’in haberi, navigasyon güvenlik uyarı sistemi NAVTEX’e dayandırıldı. NAVTEX üzerinden edinilen bilgiye göre, son birkaç aydır Kıbrıs’ın güneybatısında bulunan Türk sondaj gemisinin, sondaj çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

AB, Türkiye’nin faaliyetlerini defalarca kınadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü, Türkiye’ye karşı yeni önlemler alınabileceğini duyurmuştu. Borrell, "Kıbrıs'ın talebi doğrultusunda mevcut yaptırımlar çerçevesinde listeye ek yapılması konusunda çalışmalar da sürecek" demişti. Borrell ayrıca, AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin Ayasofya gibi simgesel bir abideyi dönüştürme kararını kınadığını" duyurmuştu.

AP, dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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