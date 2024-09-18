Yunanistan ABD'den Switchblade İHA'ları alacak

Yunanistan'ın ordusunu güçlendirme ve modernizasyon projesi kapsamında insansız hava araçları alımı için ABD üretimi Switchblade'lerde karar kıldığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan iki kaynak bu bilgiyi teyit etti.

AeroVironment şirketinin ürettiği Switchblade İHA'ları, hedefe yönelip infilak etmesiyle "kamikaze İHA" olarak da adlandırılıyor. Switchblade'ler Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı kullanıma sokmasının ardından ilgi çekmişti.

Reuters'a konuşan ve konuyla ilgili bilgili olduğu belirtilen Yunan kaynak, Switchblade'lerde karar kıldıklarını belirtti, ancak kaç İHA alınacağı konusunda bilgi vermedi. Diğer Yunan yetkili ise, Switchblade'lerin 20 kilometre ve 40 kilometre menzilli iki tipi için Genelkurmay'dan onay çıktığını, İHA'ların maliyetinin 75,2 milyon euro olacağını söyledi.

Ege'deki adalara mı konuşlandırılacak?

Satın alınacak İHA'ların, Yunanistan'ın İsrail'den satın alacağı ve Ege'deki adalara yerleştirmeyi planladığı Spike tanksavar füze sistemlerini tamamlayıcı işlev göreceği belirtiliyor. Atina yönetimi ayrıca kendi İHA'larını ve İHA-savar sistemlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Switchblade'lerin alımının, Yunanistan'ın ordusunun modernizasyonu için açıkladığı milyarlarca euroluk paketin parçası olduğu belirtiliyor. Yunanistan'ın, 10 yıllık zaman dilimine yayılan satın alım planında ABD'den 40 adet yeni F-35 savaş uçağı ve Fransa'dan üç fırkateyn alımı da bulunuyor.

Switchblade'lerin satın alınabilmesi için hükümete bağlı Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi'nde (KYSEA) de onaylanması gerekiyor.

Kathimerini: 50 milyon eurosu ABD'den gelecek

Yunan Kathimerini gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberinde Savunma Bakanlığının Özel Harp Komutanlığı için Switchblade alımından yana görüş bildirdiğini belirtmiş, planın kısa süre içinde onay için meclise gönderilmesinin planlandığını yazmıştı.

Toplam maliyeti 75 milyon dolar olarak bildiren Kathimerini, bu miktarın 50 milyon dolarını ABD'nin karşılayacağını belirtmişti. ABD'nin, Yunan ordusu envanterinde bulunan RM-70 tipi çoklu roketatar ve tanksavar mayınlarını Yunanistan'dan satın alarak Ukrayna'ya göndermeyi planladığına da işaret edildi. Yunan ordusunun son iki yılda ABD ve Çekya'ya satılan cephanelik ve silah sistemlerinden önemli gelir elde ettiği kaydedildi.

DW,rtr/BK,HT

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