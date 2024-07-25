Yunanistan ABD'den 20 adet F-35 alıyor

Yunanistan, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik milyarlarca dolarlık program kapsamında ABD'den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı alımını öngören sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, "F-35'lerle ilgili kabul mektubu imzalandı ve ABD'ye gönderildi. Bu alımın bölgemizde güçlü bir caydırıcılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin önde gelen silah ve teknoloji şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil savaş uçağı F-35'lerin Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2028 tarihinden itibaren teslim edilmesi hedefleniyor. 8,6 milyar dolarlık anlaşma, Yunanistan'ın daha sonra 20 tane daha F-35 sipariş vermesi opsiyonunu da içeriyor.

Yunan yetkililer, sözleşmesi imzalanan ilk 20 uçaktan oluşan paketin Atina'ya 3,5 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

Atina Doğu Akdeniz'de caydırıcılığını artırıyor mu?

Yunanistan, 2009 yılında başlayan ve uzun yıllar etkisini sürdüren mali krizin ardından son yıllarda askeri gücünü arttırmak için çeşitli hamlelerde bulunuyor. Atina'nın bu silahlanma atılımında, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı egemenlik alanları ile ilgili anlaşmazlıkların önemli bir etken olduğu biliniyor.

Türkiye ise ortak üretici ülke konumunda bulunduğu F-35 programından, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması ve bunun NATO'nun güvenliğini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ABD tarafından beş yıl önce çıkarılmıştı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, onlarca yıldır olmadığı kadar kapsamlı bir askeri modernizasyon programını hayata geçirdiklerini ifade ederek "Bu programı sürdüreceğiz ve ülkemizi silahlandırıp savunmasını güçlendireceğiz" dedi.

Önce Rafale şimdi F-35

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından bu durumu lehine çevirmeye çalışan Atina, Fransa ile de Rafale tipi savaş uçakları alımı anlaşması imzalamış ve ilk uçaklar 2021 yılında Yunanistan'a teslim edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, geçen Ocak ayında, Yunanistan'a toplam 40 adet F-35 savaş uçağı ile 42 uçak motoru, iletişim cihazları, çeşitli ekipmanlar ve elektronik savaş sistemlerinin yanı sıra, eğitim, lojistik, bakım-destek gibi hizmetleri de kapsayan bir paketin satışına onay vermişti.

AP / ET,BK

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