 Yunanistan′ın Rafale alımları meclisten geçti | AVRUPA | DW | 14.01.2021

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AVRUPA

Yunanistan'ın Rafale alımları meclisten geçti

Yunan meclisi, hükümetin Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağı alım projesine onay verdi. Atina uçak alımlarıyla Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmayı hedefliyor.

Fransız yapımı Rafale savaş uçakları

Fransız yapımı Rafale savaş uçakları

Yunanistan hükümetinin Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alma planına meclisten onay çıktı. Hükümetin Eylül ayında açıkladığı dev savunma programı kapsamındaki Rafale alımları, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz hava sahasında Türkiye'ye karşı üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

18 savaş uçağından 12'sinin şu an Fransa Hava Kuvvetlerinin kullanımında olduğu, diğer altı uçağın üretiminin Dassault Aviation firması tarafından yapılacağı belirtildi. Yunan hükümeti, uçakların teslimatına bu yılın ortasında başlanacağını ve iki yıllık bir süreye yayılacağını bildirdi. Savaş uçakları ve uçaklarla uyumlu Meteor güdümlü füzelerinin Yunanistan'a 2,5 milyar euroya mal olması bekleniyor.

Mecliste yapılan oylamada iktidara iki büyük muhalefet partisi de destek verdi. Hükümet sözcüsü Hristos Tarantilis, "Bu program, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcılık kabiliyetinin ivedilikle pekiştirilmesi yönündeki hükümet eylemlerinin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

Bu ay içinde imzalanacak

Meclisten geçen uçak alımı için anlaşmanın Yunan ve Fransız savunma bakanları tarafından bu ay içinde Atina'da imzalanması bekleniyor.

Yunanistan, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı.

Eylül ayında Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanan 11,5 milyar euroluk dev savunma programıyla, önümüzdeki beş yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonu hedefleniyor. Program kapsamında dört yeni fırkateyn alımı, dört fırkateynin modernizasyonu, dört donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, insansız hava araçları alımıyla F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümeti ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınmasını öngörüyor.

12 mil tasarısı meclise geliyor

Yunanistan'ın, İyon Denizi'ndeki kara sularını 12 mile çıkarmasını öngören yasa tasarısının da önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yunan hükümeti, Ege'yi kastederek "12 mil hakkının diğer Yunan egemenlik alanları için de geçerli olduğu"na vurgu yapmıştı.

Hükümet sözcüsü Tarantilis Pazartesi günü yaptığı açıklamada İyon Denizi'ndeki kara sularının 12 mile yükseltilmesinin tarihi bir karar olduğunu belirterek "Yunanistan 1947'den beri ilk kez topraklarını genişletiyor. Helen Cumhuriyeti, diğer egemenlik alanlarında da haklarını kullanma hakkını saklı tutmaktadır" demişti.

Türkiye, TBMM'nin 1995 yılında aldığı kararla Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.

AP,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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