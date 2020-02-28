Yunan ve Bulgar sınırında güvenlik artırılıyor

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacağını duyurmasının ardından sığınmacıların Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yoğunlaşmaya başlaması üzerine Atina ve Sofya önlemleri artıyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov "askerlerin, sınır polisi ve ulusal güvenlik muhafızlarının acil olarak Türkiye sınırına gönderildiğini" açıkladı. Türkiye'den gelecek yeni bir göç dalgasının "gerçek bir tehdit" olduğunu belirten Borisov, Bulgaristan sınırındaki Edirne'de çok sayıda sığınmacının toplandığına dikkat çekti. Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüşmeyi istediğini de sözlerine ekledi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkesinin sınıra bin kadar asker ve teçhizat göndermeye hazır olduğunu belirtti. Karakaçanov, yaptığı yazılı açıklamada, Cuma sabahı sınırı geçmeye çalışan yaklaşık 30'ar göçmenden oluşan iki grubun sınır polisi tarafından engellendiğini aktardı.

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını kapattı

Yunanistan da Türkiye sınırındaki kontrolleri sıkılaştırdı ve sınır hatlarındaki personel sayısı iki kat artırıldı. Yunan devlet televizyonu ERT, iki ülke arasındaki sınır kapılarından biri olan Yunanistan tarafındaki Kastanies (Kestanalik) Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurdu. ERT, sınırın ne kadar kapalı kalacağının belirsiz olduğunu belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapılarından biri olan Pazarkule'ye yönelen yaklaşık 100 göçmenin, buradan geçerek, hududun Yunanistan tarafındaki Kastanies Sınır Kapısı'na yürüdüğü aktarıldı. Ancak göçmenler, Yunan askerlerinin tampon bölgeye otobüslerle set oluşturması üzerine Yunanistan'a giremedi.

Yunan askerlerinin, ara bölgede biriken kişileri Türkiye'ye dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı ve zaman zaman da korkutmak için ses bombası kullandığı ifade edildi. Mültecilerin ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmediği ve tampon bölgede bekleyişlerini sürdürdüğü aktarılıyor. Yunan güvenlik güçleri de bunun üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'nı Türkiye'den Yunanistan'a araçlı ve yaya geçişlerine kapattı.

Türkiye: Mülteci politikası değişmedi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuya ilişkin bir soruya Cuma sabahı verdiği yanıtta, İdlib'teki gelişmeleri işaret ederek, "gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacılar ve göçmenler Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artaracak devam edecektir" ifadesini kullandı. Aksoy, Türkiye'nin "mülteciler ve sığınmacılar yönelik politikasında bir değişiklik" olmadığını da vurguladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Cuma günü sabaha karşı yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre geçtiğimiz Aralık ayının başından bu yana, Suriye'de çatışmaların sürdüğü İdlib vilayetinden, yarısından çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 950 bin kişinin kaçtığı belirtiliyor. Bu kişilerin çok büyük bir bölümü şu an Türkiye-Suriye sınırında kurulan kamplarda son derece kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

DW,dpa / JD,HS

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