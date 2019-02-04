 Yunan meclisinden Makedonya′ya NATO vizesi | AVRUPA | DW | 08.02.2019

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AVRUPA

Yunan meclisinden Makedonya'ya NATO vizesi

Yunanistan'da parlamento, Makedonya'nın NATO'ya girmesini öngören anlaşmayı onayladı. Atina, Makedonya ile yaşadığı isim krizi nedeniyle uzun yıllardır bu ülkenin NATO üyeliğini engelliyordu.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Makedonya ile NATO arasında imzalanan üyelik anlaşması, Yunanistan parlamentosunda onaylandı. Parlamentodaki oylamada söz konusu anlaşma lehinde 153 oy çıkarken 140 vekil ret oyu kullandı. Bir milletvekili de çekimser kaldı.

NATO'nun Yunanistan dâhil 29 üyesi, Çarşamba günü imzalanan protokol ile Makedonya'nın ittifaka katılmasına onay vermişti. Yunanistan, protokolü parlamentodan geçiren ilk NATO ülkesi oldu. Makedonya'nın resmen NATO üyesi olabilmesi için anlaşmanın diğer ittifak üyelerince de onaylanması gerekiyor. Karadağ, 2017'de NATO'ya katıldığında bu süreç yaklaşık bir yıl almıştı.

Atina ile Üsküp arasındaki isim krizi

Yunanistan'ın kuzeyinde de aynı ismi taşıyan bir bölge bulunduğu için Makedonya'nın adı, 27 yıldır Atina ile ihtilafa neden oluyordu. Atina bu isim nedeniyle komşusunun söz konusu bölgede toprak iddia etmesinden kaygı duyuyordu. Bu kriz, Atina ile Üsküp arasında geçen Haziran ayında imzalanan ve Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla aşılmıştı. İsim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu. Yunanistan, anlaşma yürürlüğe girdiği takdirde Üsküp'ün bu iki kuruma üyeliği konusunda koyduğu engelleri kaldırma sözü vermişti.

Atina ile Üsküp arasında imzalanan anlaşma, Ocak ayı başında Makedonya parlamentosunda kabul edilmesinin ardından Ocak sonunda da Yunan vekillerce onaylanmıştı.

DW,AFP,dpa,AP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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