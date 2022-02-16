 Yunan Meclisi yeni silahlanma programını onayladı | Avrupa | DW | 16.02.2022

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Avrupa

Yunan Meclisi yeni silahlanma programını onayladı

Yunanistan Meclisi, üç Fransız fırkateyni ve altı Fransız Rafale avcı-bombardıman uçağının alınmasını içeren silahlanma programını onayladı. Miçotakis, Meclis’teki konuşmasında Türkiye’ye atıfta bulundu.

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Yunanistan Meclisi, Salı akşamı geç saatlerde deniz ve hava kuvvetleri için büyük bir silahlanma programını onayladı. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, programın oy çokluğuyla kabul edildiği bildirildi.

Karar uyarınca, Alman torpidoları, üç Fransız fırkateyni ve altı Fransız Rafale avcı-bombardıman uçağı alınacak. Atina, 2021 yılında bu uçaktan 18 adet sipariş vermiş, bunlardan altısı teslim edilmişti.

Bu yeni silahlanma programının nedeni olarak, son dönemde NATO ortağı Türkiye ile gergin ilişkiler gösteriliyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Meclis'te yaptığı konuşmada, Ankara'nın Ege Denizi'nde adalar üzerindeki Yunan egemenliğini tehlikeye düşürdüğünü savundu. Miçotakis, "Bu saldırıyla tarih, uluslararası hukuk, anlaşmalar ve coğrafya tahrif ediliyor" dedi.

Paris ve Lozan anlaşmalarına atıf

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Yunanistan'ın silahlanma nedeniyle, Doğu Ege'deki çok sayıda ada üzerindeki egemenlik haklarını kaybettiğini söylemişti.

Ankara, Birleşmiş Milletler'e de "silahlanmanın 1947 Paris Anlaşması ile 1923 Lozan Anlaşması kurallarına uymadığı" gerekçesiyle bu konuda bir mesaj göndermişti.

Atina ise Türkiye'nin batı kıyısındaki çıkarma gemileri nedeniyle adaların tehdit altında olduğunu, bu yüzden savunma amaçlı silahlanmaları gerektiğini kaydetmişti.

 

dpa / BS,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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