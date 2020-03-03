Yunan güvenlik güçleri 218 kişiyi gözaltına aldı

Türkiye'nin İdlib saldırısı sonrasında sınır kapılarında geçişleri engellememe kararından sonra binlerce göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor. Yunan To Ethnos gazetesi hükümet çevrelerine dayandırarak yaptığı haberde, Yunan güvenlik güçlerinin cumartesi günü Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a giriş yapan 218 sığınmacıyı gözaltına aldığını duyurdu. Gazeteye göre 26 bin 500 kişinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmesi ise engellendi. Yunanistan, Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açacağı açıklaması sonrasında Meriç nehri boyunca polis ve jandarma sayısını artırma kararı almıştı.

Yunanistan iltica başvurularını kabul etmiyor

Türkiye-Yunanistan sınırında bu gelişmeler yaşanırken, Yunan hükümeti son gelişmeler sonrasında aldığı, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu kabul etmeme kararını hayata geçirdi. Midilli adasına bugün Yunan donanmasına ait bir savaş gemisinin gönderilmesi bekleniyor. Söz konusu geminin 1 Mart'ta Midilli'ye gelen 400 sığınmacıyı alacağı belirtildi. 400 göçmenin ilk aşamada gemide kalması öngörülüyor. Daha sonraki dönemde ise ana karadaki kapalı bir kampa gönderilmeleri, bu kamptan da geldikleri ülkelere yollanmaları planlanıyor. Alman Haber Ajansı'na (dpa) açıklama yapan bir Yunan subay medyada bu yönde çıkan haberleri doğruladı.

Türkiye'den Yunan adalarına 900 göçmen gitti

29 Şubat'ta Türkiye'nin sınır kapılarını açması sonrasında Türkiye'den 900'den fazla göçmen Midilli, Sakız, Samos ve diğer adalara gitti. Atina'daki Göçmen Bakanlığı yaptığı açıklamada, Pazartesi günü 600 göçmenin daha adalara ulaştığını açıkladı. Aşırı rüzgar nedeniyle salıyı çarşambaya bağlayan gece Midilli'ye hiçbir göçmenin gelmediği belirtiliyor.

Yunan adalarında Midilli'deki göçmenlerin gemilerle ana karaya götürüleceği şeklindeki söylentilerin yayılması üzerine Mytilini kentindeki göçmenler limana akın etti. Polis göçmenleri durdurmaya çalıştı. Yunan yetkililerin verdiği bilgiye göre Midilli'de 20 binden fazla göçmen ve sığınmacı bulunuyor.

dpa / HT,TY

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