AB'den Yunanistan'a tam destek

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce göçmenin Yunanistan sınırına toplanması üzerine Avrupa Birliği (AB) yetkilileri yoğun bir diplomasi yürütüyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Janez Lenarcic ile birlikte Türkiye'de temaslarda bulunacak. Borrell ve Lenarcic'in iki günlük temaslarının en önemli gündem maddesi "Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de gerilimin sivil halk üzerindeki etkileri ile Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu." AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Lenarcic'in Gaziantep'teki mülteci kamplarını da ziyaret edeceği belirtildi.

Borrell'in Türkiye ziyaretinin 5-6 Mart tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de AB dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti. AB içişleri bakanları ise Brüksel'de Çarşamba günü olağanüstü toplantıda bir araya gelecek. Her iki toplantının da en önemli gündem maddesi mülteci krizi olacak. İçişleri bakanları toplantısında Yunanistan'a yapılacak yardımlar da görüşülecek.

AB Komisyonundan Yunanistan'a destek

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında yapılan mülteci mutakabatının sürdürülmesini isteyen AB, Yunanistan ile de dayanışma sergiliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Salı günü Yunanistan-Türkiye sınırına yaptığı ziyarette, Atina'nın sınırdaki göçmenlere yönelik tutumuna destek verdi. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı'nı ziyaret eden von der Leyen, "Bu sınır sadece bir Yunan sınırı değil, burası aynı zamanda Avrupa sınırı" dedi. "Avrupa'nın kalkanı" olan Yunanistan'a teşekkür eden von der Leyen, Türkiye'yi işaret ederek "Avrupa'nın dayanışmasını sınamak isteyenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Dayanışmamız üstün gelecektir" dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile birlikte Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Yunanistan'nın sınırdaki göçmenlere yönelik tavrına destek vererek "Yaptığınız Yunanistan için önemli. Bu Avrupa Birliği'nin geleceği için de belirleyici" şeklinde konuştu.

"Yasa dışı yollardan gelmeyin"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, göçmenlere yönelik sert çizgiyi sürdürecekleri mesajını verdi. Miçotakis, "Dayanışma içindeyiz, yüz binlercesine barınma imkânı sağladık. Ancak verdiğimiz mesaj da çok açık. Yunanistan'a yasa dışı yollardan gelmeyin. Bunu denemeyin" dedi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasından bu yana binlerce göçmen Yunanistan sınırında karşı tarafa geçebilmek için bekliyor. Sınırdan geçmeyi çalışanları ise Yunan güvenlik güçleri engelliyor. Yunanistan'ı ziyaret eden AB heyetinde yer alan Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB ülkelerine çağrıda bulunarak en azından bir yetişkinin refakat etmediği daha reşit olmamış göçmenler için bir çözüm bulunmasını istedi. "Avrupa hükümetleri acil yardıma ihtiyaç duyan çocuklara daha fazla cömertlik ve dayanışma gösterebilir" diyen Sassoli, AB'nin mülteci siyasetinde reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB içinde ortak bir mülteci siyaseti konusunda uzun süredir görüş birliği sağlanamıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 2015 yılındaki mülteci akınından sonra geçen sürenin bu konuda bir reform yapılması için kullanılmadığına dikkat çekti.

AB mülteci mutabakatını savunuyor

AB'nin mülteci krizine çözümü Türkiye ile 2016'da imzaladığı mutabakat olmuştu. Bu mutabakat, Türkiye'nin yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçişi engellemesini, bunun karşılığında da Avrupa ülkelerinin Türkiye'den Suriyeli sığınmacı kabul etmesini ve Türkiye'nin mali destek sağlayarak yükünün hafifletilmesini öngörüyordu. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Türkiye yaklaşık 3 milyon 600 bin Suriyeli'yi kabul etti. Ancak AB'nin taahhütlerini yerine getirmediğini savunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'yi yeni bir mülteci akını ile tehdit ediyor. AB ise mülteci mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirdiğini savunuyor.

Yunanistan-Türkiye sınırını ziyareti sırasında AB Konseyi Başkanı Michel, mutabakatın uygulanmasının sürdürülmesinin önemini vurguladı.

dpa, AFP / JD,HS

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