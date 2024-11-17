Yeşillerin adayı Robert Habeck oldu

Almanya'da Ekonomi Bakanı Robert Habeck partisi Yeşiller'in başbakan adayı olarak seçildi. Parti delegeleri Habeck'in adaylığına yüzde 96,48 oyla destek verdi.

Yeşiller, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile azınlık hükümetini oluşturuyor. Liberal eğilimli Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner ile Scholz arasında yaşanan ayrılık sonucu üçlü koalisyon dağılmıştı. Scholz, hükümetin dağılması sonrasında güven oylamasını Ocak ayında yapmak istemiş ancak siyasi baskı sonucu bu tarihi 16 Aralık'a çekme kararı almıştı. Hristiyan Birlik partileri ile SPD, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e erken seçim için 23 Şubat 2025 tarihini önerme konusunda uzlaşmıştı.

Annalena Baerbock Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Dışişleri Bakanı Baerbock Habeck'e destek verdi

Yeşiller üyesi Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Habeck'in adaylığına desteğini açıkladı. "Kimse fırtınalı zamanlarda gemiyi Robert Habeck gibi yönlendiremezdi" diyen Baerbock, Habeck'in Almanya'yı enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtardığını söyledi.

Habeck daha önce mutfakta kaydettiği bir video ile adaylığını ilan etmişti.

Anketler Yeşillerin yüzde 11-12 oy aralığında olduğuna işaret ediyor. Yeni hükümeti kurma görevinin oyların yüzde 30'dan fazlasını alması beklenen Hristiyan Birlik partilerinin adayı Friedrich Merz'e verilmesine kesin gözüyle bakılırken Scholz liderliğindeki SPD'nin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile ikincilik mücadelesi vereceği tahmin ediliyor. Son anketlere göre Scholz'un partisi SPD, AfD'nin ardında, üçüncü sırada yer alıyor.

dpa / MUK,HT

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