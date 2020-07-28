Yarım milyon bebek hava kirliliği kurbanı

ABD merkezli Sağlık Etkileri Enstitüsü (HEI) ile Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Ensitüsü'nün (IHME) yaptığı ortak araştırmaya göre, geçen yıl dünya genelinde küresel hava kirliliği nedeniyle yaklaşık yarım milyon bebek hayatını kaybetti. Sahra Altı Afrika'nın en kötü durumdaki bölge olduğuna dikkat çekilen araştırmada, ölümlerin üçte ikisine yemek pişirilirken kullanılan yakıtlardan çıkan zehirli dumanların yol açtığı belirtildi.

Bebeklerin henüz bir aylık oldukları dönem içinde hayatını kaybettikleri bilgisinin yer aldığı araştırmada, Sahra Altı Afrika bölgesinde yaklaşık 236 bin, Hindistan'da da 116 binden fazla bebeğin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Anne karnındayken de etkileniyorlar

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç da bebeklerin henüz doğmadan hava kirliliğinden etkilendikleri. Araştırmayı yapan uzmanlar, annelerin hamileliklerinde aşırı hava kirliliğine maruz kalması durumunda, bebeklerin erken ya da normal kilonun altında doğma riskinin arttığına dikkat çekti.

Nijerya'da hava kirliliği

Her iki durumun da komplikasyonlara yol açtığı kaydedilen araştırmaya göre, erken doğum ve bebeğin normal kilonun altında doğması güney Asya ve Sahra Altı Afika'da bebeklerin başlıca ölüm nedeni.

Sağlık Etkileri Ensitüsü Başkanı Dan Greenbaum, araştırma sonuçlarını "Küçük çocukların sağlığı, her toplumun geleceğini belirliyor ve elde edilen bu yeni bulgular, güney Asya ve Sahra Altı'nda doğan çocukların büyük bir risk altında olduklarına işaret ediyor" şeklinde değerlendirdi.

En sık görülen ölüm nedenlerinden biri

Araştırmaya göre, bebeklik döneminin yanı sıra geçen yıl dünya genelinde toplam 6 milyon 700 bin çocuk hava kirliliğinin etkileri yüzünden hayatını kaybetti. Hava kirliliği, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada.

AFP/HS,BK

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