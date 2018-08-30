 Yüz binlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü | AVRUPA | DW | 11.09.2018

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AVRUPA

Yüz binlerce Katalan bağımsızlık için yürüdü

Katalonya Ulusal Günü'nde yaklaşık 1 milyon Katalan bağımsızlık için sokaklara döküldü. Göstericiler, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını talep etti.

Spanien - Pro-Unabhängigkeitsdemonstration für Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da yaklaşık bir milyon kişi bağımsızlık için sokağa çıktı. Katalonya Ulusal Günü'nde düzenlenen gösteride yüz binlerce kişi İspanya'dan ayrılma çağrısı yaptı. Bu yılki katılımın geçen yılki gösteriyle neredeyse aynı olduğu göze çarptı.

Katalonya Özerk Yönetimi'nin başkanı Quim Torra, gösteriyi "kitlesel hareketin başlangıcı" olarak tanımladı. Katalonya bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü olan 1 Ekim'de de birçok gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Spanien - Pro-Unabhängigkeitsdemonstration für Katalonien (picture-alliance/AP Photo/E. Morenatti)

Muhalefetten tepki

Katalonya muhalefeti ise bağımsızlık yanlılarına ulusal günü suistimal etme suçlamasında bulundu. Ciudadanos partisinin başkanı Ines Arrimadas, bağımsızlık karşıtlarının kutlamalarda seslerini duyuramadıklarını söyledi. Temmuz ayında yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Katalanların yüzde 46,7'si bağımsızlığı desteklerken, yüzde 44,9'u İspanya'ya bağlı kalmaktan yana.

İspanya'nın Katalan Dışişleri Bakanı Josep Borrell de gösteride bağımsızlık çağrıları yapılmasını eleştirdi. Bakan, "Biz Katalanlar ulusal bayramımızı kutlamalıyız, bugün halkın yarısından daha azının desteğini alan bağımsızlığı talep etmemeliyiz" dedi.

Geçen yıl 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumunda Katalanların çoğunun İspanya'dan ayrılma yönünde oy kullanması sonrası, görevdeki Katalan hükümeti bağımsızlık ilan etmişti. Ancak Carles Puigdemont liderliğindeki hükümet İspanya merkezi hükümeti tarafından görevden alınmıştı ve Katalonya Özerk Yönetimi doğrudan Madrid yönetimine bağlanmıştı. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Puigdemont yurt dışına kaçmıştı.

AFP,DW/BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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