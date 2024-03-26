Yüksek Mahkeme: Assange şimdilik iade edilmeyecek

Londra'daki Yüksek Mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Assange'in şimdilik ABD'ye iade edilmemesine karar verdi. Mahkeme nihai kararını vermek için ABD'den Assange'ın yargılanma sürecine ilişkin bazı güvenceler talep etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yüksek Mahkeme, 2010-2011 yılları arasında gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle ABD'nin iadesini istediği Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkındaki kararını yazılı olarak açıkladı.

Londra'da cezaevinde bulunan Assange'ın ABD'ye şimdilik iade edilmemesine karar veren Yüksek Mahkeme, 52 yaşındaki Assange'ın ABD'ye iadesine karşı hukuki mücadeleye devam edebileceğini bildirdi.

Yüksek Mahkeme yargıçları Victoria Sharp ve Jeremy Johnson, Assange'ın iadesi halinde ABD'deki yargılama sürecine ilişkin olarak bazı güvenceler talep etti. Yargıçlar Sharp ve Johnson, Avustralya vatandaşı olan Assange'ın ABD vatandaşları gibi Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi'nin koruması altında yargılanacağı ve idam cezası tehdidi ile karşı karşıya kalmayacağı yönünde "tatmin edici şekilde" güvence verilmesi için ABD hükümetinin avukatlarına üç hafta süre tanıdı.

ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi, ifade ve basın özgürlüğünü güvence altına alıyor. Mahkeme, eğer ABD hükümetinden talep edilen "tatmin edici güvence" alınamazsa, Assange'a iadesine karşı temyize gitme izni verileceğine işaret etti. 66 sayfalık kararda, ABD'nin güvence vermesi halinde ise nihai kararın alınması için taraflara yeniden söz hakkı tanınacağı bildirildi. Bu durumda bir sonraki duruşmanın 20 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

Assange'ın ekibi tarafından daha önce yapılan açıklamada, 2019 yılından beri İngiltere'de cezaevinde bulunan Wikileaks kurcusunun iadesine karar verilmesi halinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını duyurmuştu.

Assange 2019 yılından beri İngiltere'de cezaevinde Fotoğraf: George Chan/SOPA Images/picture alliance

Şubat ayında Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada, Assange hakkında dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel'in 2022'de onayladığı iade kararının yeniden görüşülmesi ve kararın bozulması talebi ele alınmıştı. İki gün süren duruşmada Assange'ın avukatları, Assange'a yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunu savunarak, müvekkillerinin "gizli bilgilerin elde edilmesi ve yayılmasının olağan gazetecilik faaliyeti" olduğunu belirtmişti. ABD hükümetinin avukatları ise Assange'ın "ABD'ye bilgi veren kişilerin isimlerini ayrım yapmadan kasten yayınladığını" ve bunun gazetecilik faaliyetinden farklı olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks platformunun kurucusu olan Julian Assange'ın, iadesi durumunda ABD'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma tehlikesi bulunuyor. Wikileaks'te, 2010-2011 yıllarında Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili yüz binlerce gizli belge yayımlanmıştı. Belgeler, sivillerin öldürüldüğünü ve mahkumlara kötü muamelede bulunulduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu gizli belgeleri ifşa ettiği gerekçesiyle ABD, Assange'ı 17'si Casusluk Yasasının ihlali olmak üzere toplam 18 suçtan yargılamak istiyor.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. Kefaletle serbest bırakılmasının ardından İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, yaklaşık yedi yıl burada yaşamıştı. Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılan Assange, İngiliz polisi tarafından tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderilmişti.

DW,AFP,Reuters / JD,ET

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