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Londra

Londra, İngiltere'nin başkentidir.

Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biridir. Nüfusu 8 milyon dolayında olan Londra, AB'nin de en kalabalık kentleri arasında yer alıyor. Londra aynı zamanda dünyanın etnik anlamda en kozmopolit kentlerinden biri.

British Politician David Amess and hundreds of animal rights protestors including MP s gather in Parliament Square for Stop Live Transport: International Awareness Day, London. JUNE 14th 2018 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY SLIx182232

İngiliz milletvekiline yönelik saldırıda terör şüphesi 16.10.2021

Essex polisi, Milletvekili Sir David Amess'in hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı saldırıyı "terör saldırısı" olarak sınıflandırdı. Polis, saldırının "radikal İslamcı motifle" düzenlenmiş olabileceğini açıkladı.

DW Haber - 08.10.2021 08.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers | Demirörenler kredi borcunu ödemiyor, Londra'da gayrimenkul satın alıyor, Yeni vergi düzenlemesi: "Vergi adaleti getirmeyecek", Türk hükümetinden Demirtaş için Eylem Planı, 10 Ekim Ankara katliamında IŞİD'li tanıklar ortada yok.

Fußball: EM, Italien - England, Finalrunde, Finale im Wembley Stadion. Italiens Giorgio Chiellini (l) und Leonardo Bonucci tragen die Trophäe und feiern mit ihren Teamkollegen nach dem Sieg . Italien gewinnt das Finale im Elfmeterschießen mit 3:2 und ist Fußball-Europameister. +++ dpa-Bildfunk +++

İtalya 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu 12.07.2021

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada, İngiltere’yi penaltı atışları sonunda mağlup eden İtalya, 1968 yılından sonra tarihinde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonu oldu.

Red flags flutter in front of the Great Hall of the People during the opening meeting for the second session of the 13th National People's Congress (NPC) in Beijing, China, 5 March 2019. China must be prepared for a tough struggle as the country faces a grave and more complicated environment, Premier Li Keqiang said at the opening of the annual National People's Congress on Tuesday, the country's annual parliamentary meeting. We must be fully prepared for a tough struggle, Li told a delegation of nearly 3,000 representatives. The difficulties we face must not be underestimated, our confidence must not be weakened, and the energy we bring to our work must not be allowed to wane. This year's meeting comes amid tariff tensions with the U.S. ¡ª China's largest trading partner ¡ª which have placed immense pressure on China's economy and financial markets. In prepared remarks, according to an official English handout, Li warned that there will be greater risks ahead for the world's second largest economy. A full analysis of developments in and outside China shows that in pursuing development this year, we will face a graver and more complicated environment as well as risks and challenges, foreseeable and otherwise, that are greater in number and size, Li said.

Çin’den G7'ye siyasi manipülasyon suçlaması 14.06.2021

Çin’in Londra Büyükelçiliği, G7 Zirvesi’nde Müslüman azınlık ve Hong Konglu muhaliflere yönelik baskılardan vazgeçilmesi çağrısına yanıt verdi. Elçilik, açıklamaları "siyasi manipülasyon" olarak nitelendirdi.

National Flag of the Peoples Republic of China Wind

Çin'den G7 ülkelerine rest 13.06.2021

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nden bir sözcü, G7 Zirvesi'nin son gününde sert açıklamalar yaptı. Çinli yetkili, dünyayı ilgilendiren kararların "küçük bir grup tarafından alındığı" zamanların geride kaldığını söyledi.

Istanbul, Türkei - 28. Mai 2014: Ein Airbus A330-200 der Turkish Airlines mit der Registrierung TC-JNC rollt am Flughafen Istanbul (IST) in der Türkei. Turkish Airlines ist die größte Fluggesellschaft der Türkei. Sie hat ihren Sitz in Istanbul. | Verwendung weltweit

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar yeniden başlıyor 21.04.2021

Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği İngiltere’den Türkiye’ye yolcu taşıyan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
A picture shows a drawing created by the street artist Banksy called Game Changer as an appreciation for the NHS and is on display at Southampton General Hospital, in Southampton, Britain May 6, 2020 in this picture obtained from social media. It shows a boy dressed in dungarees playing with a nurse superhero toy with figures of Batman and Spiderman discarded in a basket on the floor. @BANKSY INSTRAGRAM/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Banksy'nin hastane duvarına çizdiği resme rekor fiyat 23.03.2021

Dünyanın en gizemli grafiti sanatçısı Bansky'nin sağlık çalışanlarının onuruna çizdiği resim 19 milyon 450 bin euroya satıldı. Eser için ödenen para, sağlık çalışanlarına bağışlanacak.

March 13, 2021*** Police detain a woman as people gather at a memorial site in Clapham Common Bandstand, following the kidnap and murder of Sarah Everard, in London, Britain March 13, 2021. REUTERS/Hannah McKay TPX IMAGES OF THE DAY

Kadın cinayetini protesto edenlere polis müdahalesine tepki 14.03.2021

İngiltere’de cinayete kurban giden 33 yaşındaki Sarah Everard’ı anmak için toplananlara polisin sert müdahalesi, aralarında çok sayıda siyasinin de bulunduğu geniş çevrelerin tepkisine neden oldu.

A clockface of the Elizabeth Tower at the Houses of Parliament, more commonly known as Big Ben, shows 1100 GMT, ahead of Britain formally exiting the EU transition period on December 31 at 2300GMT, London, Britain REUTERS/Toby Melville

İngiltere Brexit sürecini tamamladı 01.01.2021

Yeni yılla birlikte AB iç pazarı ile gümrük birliğinden de ayrılarak Brexit sürecini tamamlayan İngiltere için yeni bir dönem başlıyor. Londra ile Madrid arasında yürütülen Cebelitarık görüşmeleri de olumlu sonuçlandı.

Londra'da kentsel dönüşümün sloganı: Taşınma, geliştir! 03.11.2020

Londra'da konutlar gittikçe azalıyor ve pahalı hale geliyor. Yeni konutlar için yer yok; 19. yüzyılda kitlesel bir biçimde inşa edilen küçük konutlar ise modern ihtiyaçlara cevap vermekten uzak. Çözüm? Kentsel dönüşüm, yaratıcılık! Londra merkezli "Yeni Londra Mimarîsi" adlı kuruluş bu nedenle 2010 yılından bu yana Taşınma, Geliştir adı altında her yıl bir yarışma düzenliyor.
29.09.2020 The EU flag hangs from Europa House behind a signpost in London, Tuesday, Sept. 29, 2020. Britain has entered a crucial week of post-Brexit talks with the European Union by rejecting the EU’s demand that it drop plans to breach the legally binding agreement it signed on its departure from the bloc. The EU told British Prime Minister Boris Johnson to brace for a legal fight. (AP Photo/Frank Augstein) |

AB Brexit'te topu Londra'ya attı 15.10.2020

AB zirvesinde Brexit ile ilgili olarak bundan sonraki adımların Londra’dan beklendiğinin açıkça ifade edilmesi Londra'da şaşkınlıkla karşılandı. Başbakan Johnson’un Cuma günü konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
WikiLeaks - Staatsfeind Julian Assange ©NDR

Assange'ın ABD'ye iade davası devam ediyor 07.09.2020

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında görülen ve salgın sebebiyle ertelenen davaya devam ediliyor. Assange'ın destekçilerine göre karar ABD'ye iade yönünde olursa hukuki mücadele temyizde devam edecek.

Uk, England, Birmingham Selfridges Skyline Daytime. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Birmingham’da bıçaklı saldırı 06.09.2020

Birleşik Krallık’ın ikinci en büyük şehri Birmingham’da Pazar sabaha karşı birden çok bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırılarda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, polis “büyük çaplı bir olay” yaşandığını duyurdu.
03.02.2017 Anti-semitism in Labour. File photo dated 3/2/2017 of the New Scotland Yard sign. A group of peers has called on Scotland Yard to investigate online anti-Semitic abuse by supporters of Jeremy Corbyn. Issue date: Thursday April 5, 2018. The cross-party letter to Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick highlights "unambiguous" examples of hate speech on Facebook groups set up to back the Labour leader. See PA story POLITICS Labour. Photo credit should read: Kirsty O'Connor/PA Wire URN:35843804 |

Londra’da vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis görevden uzaklaştırıldı 18.07.2020

Londra’da gözaltına alınan vatandaşın boynuna diziyle bastıran polis memuru görevinden uzaklaştırıldı. Scotland Yard polisin kullandığı tekniği "endişe verici" diye nitelendirdi.

June 13, 2020*** Police officers react ahead of a Black Lives Matter protest following the death of George Floyd in Minneapolis police custody, in London, Britain, June 13, 2020. REUTERS/John Sibley

Londra’da aşırı sağcılar polisle çatıştı 14.06.2020

Londra’daki karşı gösteride aşırı sağcıların polise şişe ve sis bombası atması üzerine polis göstericilere müdahalede bulundu. Londra ve Paris'te düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere de binlerce kişi katıldı.

BERLIN, GERMANY - MAY 30: Thousands of people gather for George Floyd in front of Embassy of the United States of America in Berlin, during a demonstration to protest against police violence and racism, on May 30, 2020 in Berlin, Germany. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ABD’deki eylemlere Avrupa'dan destek 31.05.2020

Polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı eylemler ABD sınırlarını aştı. Uluslararası Af Örgütü, Amerikan polisine orantısız şiddete son verme çağrısı yaparken, Berlin ve Londra’da da protesto gösterileri düzenlendi.

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