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Londra, İngiltere'nin başkentidir.
Dünyanın en önemli iş ve finans merkezlerinden biridir. Nüfusu 8 milyon dolayında olan Londra, AB'nin de en kalabalık kentleri arasında yer alıyor. Londra aynı zamanda dünyanın etnik anlamda en kozmopolit kentlerinden biri.
Londra'da konutlar gittikçe azalıyor ve pahalı hale geliyor. Yeni konutlar için yer yok; 19. yüzyılda kitlesel bir biçimde inşa edilen küçük konutlar ise modern ihtiyaçlara cevap vermekten uzak. Çözüm? Kentsel dönüşüm, yaratıcılık! Londra merkezli "Yeni Londra Mimarîsi" adlı kuruluş bu nedenle 2010 yılından bu yana Taşınma, Geliştir adı altında her yıl bir yarışma düzenliyor.