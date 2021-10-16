Londra'da kentsel dönüşümün sloganı: Taşınma, geliştir!

Londra'da konutlar gittikçe azalıyor ve pahalı hale geliyor. Yeni konutlar için yer yok; 19. yüzyılda kitlesel bir biçimde inşa edilen küçük konutlar ise modern ihtiyaçlara cevap vermekten uzak. Çözüm? Kentsel dönüşüm, yaratıcılık! Londra merkezli "Yeni Londra Mimarîsi" adlı kuruluş bu nedenle 2010 yılından bu yana Taşınma, Geliştir adı altında her yıl bir yarışma düzenliyor.