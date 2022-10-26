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Fotoğraf: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance
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WhatsApp ve Facebook'a 346 milyon TL ceza

2 saat önce

WhatsApp kullanıcılarına "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturmasında Meta ve paydaş şirketlerine 346 milyon TL ceza kesildi.

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Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran Meta şirketi ile paydaş şirketleri hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip, edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Soruşturma kapsamında, şirket temsilcileri, 11 Ekim 2022'de Rekabet Kurulu'na sözlü savunma yaptı.

Karar oy birliğiyle alındı

Soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurulu, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri'nin değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oy birliği ile karar verdi. Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilmesi suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı, pazara giriş engeli yaratılarak rekabetin bozulmasına yol açıldığı belirtildi.

Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited ve WhatsApp LLC'ye 346 milyon 717 bin 193,40 TL idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Tedbirler için 6 ay süre

Meta ve paydaş şirketleri, rekabeti önleyici faaliyetlerin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için gerekli tedbirleri, bir ay içerisinde Rekabet Kurumu'na sunacak. Söz konusu tedbirleri de altı ay içerisinde yerine getirecek. Ayrıca ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca, yılda bir periyodik olarak Rekabet Kurumu'na rapor sunacak.

DHA/TY,ET

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