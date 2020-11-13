 Rekabet Kurulu’ndan Google’a 197 milyon 708 bin lira ceza | TÜRKİYE | DW | 13.11.2020

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TÜRKİYE

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 197 milyon 708 bin lira ceza

Türkiye’de Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verdi.

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Türkiye'de Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Kurul, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna vardı. 

Rekabet Kurulu bu nedenle Google'a 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verdi.

DW,rtr / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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