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WhatsApp

Akıllı telefonlarda kullanılan bir mesajlaşma uygulaması.

Whtasapp kullanıcılar arasında yazılı, fotoğraf, sesli mesaj iletimini sağlar. Whatsapp 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Dünya genelinde 800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Whatsapp, kişisel verilerin güvenliği konusunda eleştiri alıyor. DW Türkçe'nin Whatsapp ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ANKARA, TURKEY - OCTOBER 4: In this photo illustration server errors are seen on Facebook, Instagram and WhatsApp in Ankara, Turkey on October 4, 2021. Facebook and its Instagram and WhatsApp services have all gone down on Monday in what marks an apparent worldwide outage for many users. Hakan Nural / Anadolu Agency

Facebook, Instagram ve WhatsApp kesintisi giderildi 05.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook ve Instagram ile haberleşme ağı WhatsApp'e küresel çapta yaşanan erişim sorunu giderildi. Sorunun hatalı konfigürasyon değişikliğinden kaynaklandığı açıklandı.

SAN ANSELMO, CALIFORNIA - APRIL 06: In this photo illustration, the WhatsApp application is displayed on a iPhone on April 6, 2016 in San Anselmo, California. Facebook-owned mobile mobile messaging application WhatsApp announced that it has completed end-to-end encryption of of all communication and data shared on the app. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Facebook, Instagram ve WhatsApp'e erişim sağlanamıyor 04.10.2021

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'e küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ILLUSTRATION: Die beiden Logos von Facebook und WhatsApp am 19.02.2014 auf einem Smartphone in Sieversdorf (Brandenburg). Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa Verbraucherschützer mahnen WhatsApp wegen Datenweitergabe ab am 19.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Rekabet Kurumundan WhatsApp'e geçici tedbir kararı 15.02.2021

Rekabet Kurumu, WhatsApp'in gizlilik ilkesi ve platform kullanım koşullarını değiştirmesiyle ilgili açtığı soruşturmada geçici tedbir kararı aldı.
ANKARA, TURKEY - DECEMBER 10: A phone screen displays the logo of WhatsApp application in Ankara, Turkey on December 10, 2019 Ali Balikci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Dijitalizmin yerli ve millisi 17.01.2021

"WhatsApp veri politikası değişikliğini ertelemiş olsa da ok yaydan çıktı, otoriter yönetimler için de fırsatlar doğdu." Banu Güven mesajlaşma uygulamalarının politik önemini DW Türkçe’de yazdı.
ARCHIV - 07.04.2016, Taiwan, Taipeh: Das Icon des Messengerdienstes WhatsApp und der Online-Plattform Facebook sind auf einem Smartphone zu sehen. (zu dpa «WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf») Foto: Ritchie B. Tongo/EPA FILE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

WhatsApp'tan geri adım 16.01.2021

WhatsApp kullanıcılarını Facebook ile veri paylaşımına zorlayan gizlilik sözleşmesindeki yeni düzenlemenin 15 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı. Şirket sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesabını bu tarihe kadar silmeyecek.
ACHTUNG: SPERRFRIST 12. JUNI 01:01 UHR. - ARCHIV - 03.01.2018, Großbritannien, ---: ILLUSTRATION - Ein Blick auf ein Smartphone mit den verschiedenen Social Media Apps, wie Facebook, Instagram, YouTube und WhatsApp. Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Leser in Deutschland inzwischen häufiger über Instagram als über Facebook. Das geht aus dem Reuters Institute Digital News Report hervor, der am 12.06.2019 erscheint. (zu dpa Instagram bei jungen Leuten für Nachrichten wichtiger als Facebook) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

WhatsApp'in rakiplerine akın 13.01.2021

WhatsApp'in kullanıcılarını veri paylaşımını kabul etmeye zorlamasının ardından diğer mesajlaşma hizmetlerine akın yaşanıyor. Telegram, 3 günde 25 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıkladı.
ANKARA, TURKEY - DECEMBER 10: A phone screen displays the logo of WhatsApp application in Ankara, Turkey on December 10, 2019 Ali Balikci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

WhatsApp’ı silelim mi, silmeyelim mi? 12.01.2021

Türkiye’de son günlerde milyonlarca insanın kafasını karıştıran bir konu var; o da WhatsApp’ın güvenli olup olmadığı. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, bir programdan diğerine geçmek büyük bir değişiklik getirmeyecek.
ARCHIV - 15.03.2019, Schleswig-Holstein, Aukrug-Homfeld: ILLUSTRATION - Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor mit dem Logo des Messenger-Dienstes WhatsApp. (zu dpa Prozess wegen mutmaßlicher Volksverhetzung in WhatsApp-Gruppe) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı 12.01.2021

WhatsApp, Türkiye'de tartışılan değişikliğin mesajların gizliliğini etkilemeyeceğini açıklarken Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise WhatsApp hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

DW Haber - 11.01.2021 11.01.2021

WhatsApp uygulaması güvenli mi? Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'de Covid-19 ölümleri açıklanandan dört kat fazla olabilir. Türkiye'de aşılama neden gecikti? Yeni orman yönetmeliğine eleştiri "Rant avcıları ödüllendiriliyor" eleştirisi.
ACHTUNG: SPERRFRIST 12. JUNI 01:01 UHR. - ARCHIV - 03.01.2018, Großbritannien, ---: ILLUSTRATION - Ein Blick auf ein Smartphone mit den verschiedenen Social Media Apps, wie Facebook, Instagram, YouTube und WhatsApp. Nachrichten über das Weltgeschehen erreichen junge Leser in Deutschland inzwischen häufiger über Instagram als über Facebook. Das geht aus dem Reuters Institute Digital News Report hervor, der am 12.06.2019 erscheint. (zu dpa Instagram bei jungen Leuten für Nachrichten wichtiger als Facebook) Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp'e soruşturma 11.01.2021

Türkiye'de Rekabet Kurulu, WhatsApp'in gizlilik ayarındaki değişiklikle ilgili Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlattı. Verilerin paylaşılması zorunluluğu da durduruldu.

WhatsApp logo displayed on a phone screen, smartphone and keyboard are seen in this multiple exposure illustration. WhatsApp Messenger is a multiplatform mobile application that provides an encrypted instant messaging system belonging to Facebook, photo taken in Amsterdam, Netherlands on January 28, 2020 (Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Facebook Türkiye'den WhatsApp açıklaması 11.01.2021

WhatsApp'ın sahibi Facebook, Türkiye'de tartışmalara neden olan gizlilik ayarlarındaki değişiklikle ilgili açıklama yaptı. Şirket, planlanan değişikliğin Whatsapp'ın Facebook'la veri paylaşımını değiştirmediğini duyurdu.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein 17-Jähriger benutzt am 01.04.2015 in Würzburg das iPhone 6. Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa (zu dpa «Studie: Smartphones setzen Kinder unter Stress» vom 01.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Gençler günde 6 saati ekran başında geçiriyor 04.12.2020

Almanya'da yapılan bir araştırma internet ve televizyon başında geçirilen sürenin korona döneminde daha da arttığını ortaya koydu. Buna göre gençler günde 4 saati internet, 2 saati televizyon başında geçiriyor.
Symbolfoto beim Einsatz der Polizei Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) im Einsatz NRW Deutschland *** Symboloto of the police in action of the BFE police in evidence and arrest units in action NRW Germany

Polisteki aşırı sağcı chat soruşturmasında yeni baskınlar 24.11.2020

Almanya’da WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan polislerle ilgili başlatılan soruşturma büyüyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde birçok eve polis baskını yapıldı.
ILLUSTRATION - Auf dem Display eines iphone 6 ist am 20.03.2015 ein Chatverlauf der App WhatsApp mit Emoticons zu sehen. Foto: Britta Pedersen | Verwendung weltweit

Alman istihbaratı WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek 21.10.2020

Almanya’da Bakanlar Kurulu, istihbarat servislerinin WhatsApp yazışmalarını okumasına izin veren yasa taslağını bugün görüşecek.
ARCHIV - 28.11.2014, Nordrhein-Westfalen, Münster: Zwei Polizisten stehen beieinander. Nach Angaben des Innenministeriums üben zurzeit 4496 Polizisten in NRW eine genehmigte Nebentätigkeit aus. Ein Höchstwert: 2009 waren es laut Ministerium noch 2810, 2018 noch 3869. Insgesamt gibt es rund 40 000 Polizisten in NRW. Damit hätte statistisch aktuell jeder achte einen Nebenjob. Den Anstieg der genehmigten Nebenjobs führt das Ministerium unter anderem auf den Anstieg bei Gesamtpersonal der NRW-Polizei zurück. Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da ırkçı paylaşımlar yapan 29 polis hakkında soruşturma açıldı 16.09.2020

Almanya'da değişik WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulundukları belirlenen 29 polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polislerin WhatsApp gruplarında 100'den fazla ırkçı paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

ARCHIV - 15.03.2019, Schleswig-Holstein, Aukrug-Homfeld: ILLUSTRATION - Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor mit dem Logo des Messenger-Dienstes WhatsApp. (zu dpa Prozess wegen mutmaßlicher Volksverhetzung in WhatsApp-Gruppe) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman emniyeti WhatsApp mesajlarına ulaşabiliyor 21.07.2020

Alman basınında, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın şifreli Whatsapp mesajlaşmalarına ulaşabildiği öne sürüldü. Haberlere göre, emniyet teşkilatı bunu yaparken telefonlara casus yazılım yüklemeye de gerek duymuyor.

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