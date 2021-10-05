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Akıllı telefonlarda kullanılan bir mesajlaşma uygulaması.
Whtasapp kullanıcılar arasında yazılı, fotoğraf, sesli mesaj iletimini sağlar. Whatsapp 2014 yılında Facebook tarafından satın alındı. Dünya genelinde 800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Whatsapp, kişisel verilerin güvenliği konusunda eleştiri alıyor. DW Türkçe'nin Whatsapp ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.