Volkswagen’de Türkiye kararı için düğmeye basıldı

Alman kamu yayıncılık kurumu ARD, Volkswagen (VW) firmasının kuracağı yeni otomobil fabrikası için Türkiye'de karar kıldığını bildirdi. ARD'nin Berlin'deki hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde fabrikanın Manisa'da kurulacağı, şirketin sadece, Türkiye'de yeni otomobillere uygulanan ve VW'nin "aşırı yüksek" olarak değerlendirdiği vergiler konusunda adım atılmasını beklediği kaydedildi. Passat model otomobillerde tüketim vergisinin, motor beygir gücüne göre otomobil fiyatının yüzde 41'ini bulabildiği belirtiliyor.

Şirketin Bulgaristan’da iş gücü maliyetinin daha düşük olmasına rağmen Türkiye'yi seçtiği, bu kararda Türk piyasasının hacminin kilit rol oynadığı kaydediliyor. Volkswagen'in sadece Türkiye'de yılda yaklaşık 40 bin Passat satmayı hesapladığı belirtiliyor. Passat limuzinlerin Türk üst düzey yetkilileri tarafından da çok rağbet gören bir model olduğu, üretilen Passatların önemli bir bölümünün devlet tarafından alınacağı da hesaplanıyor. Yeni fabrikada Passat'ın yanı sıra Skoda ve Seat modellerinin de üretilmesi planlanıyor.

"Ankara'dan kefalet" iddiası

ARD'nin haberinde, Almanya'da Ankara için lobicilik yapan bir kaynağa atıfta bulunularak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın VW ile yapılan tüm anlaşmalara bir nevi devlet garantisi vermeye hazır olduğu da kaydedildi. Bu tür bir kefalet talebinin olağandışılığına rağmen Ankara'nın VW'nin tüm taleplerini kabul ettiği de haberde yer alıyor.

Kararın işçi tarafının büyük endişelerine rağmen alındığı, özellikle de VW işçi konseyinin işçi hakları ile işçilerin işletme ile ilgili konularda karar alma mekanizmalarına dahil edilmesi gibi konularda son derece eleştirel yaklaştığı belirtiliyor.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi sonrasında hukuk devletine getirilen güçlü sınırlamaların da işçi konseyi ve sendikalarda büyük endişe yarattığı kaydediliyor.

"Anlaşma Eylül ya da Ekim'de imzalanacak"

ARD'ye göre yeni fabrika için anlaşma Eylül sonu ya da Ekim ayı başında imzalanacak. Alman şirketlerinin son yıllarda Türkiye'de büyük yatırımlara girişmekten kaçınması nedeniyle VW fabrikası kararının Ankara açısından büyük bir prestij anlamına geleceği değerlendirmesi yapılıyor.

Alman hükümetinin ve VW Teftiş Kurulu üyesi olan Aşağı Saksonya eyaleti Başbakanı Sosyaldemokrat Partili Stephan Weil'ın fabrikanın Manisa'da kurulmasını desteklediği belirtiliyor.

DW/BK,HT

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