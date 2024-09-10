Volkswagen'de kriz: İstihdam güvencesi feshedildi

Volkswagen, aralarında istihdam güvencesinin de bulunduğu altı toplu sözleşmeyi feshetti. Özellikle Almanya'daki üretim tesislerinin kapatılması ve işten çıkarmalar gündemde. Sendikalar, çetin mücadele mesajı verdi.

Alman otomotiv devi Volkswagen'deki (VW) kriztırmanıyor. Avrupa'nın en büyük otomobil şirketi olan VW, aralarında çalışanlara 2029 yılına kadar istihdam güvencesi tanıyan sözleşmenin de bulunduğu bir dizi toplu sözleşmeyi feshettiğini açıkladı.

VW Yönetim Kurulu'nun personelden sorumlu üyesi Gunnar Kilian, şirketin mevcut ekonomik sınamalar karşısında bu adımı atmak zorunda kaldığını bildirdi. İstihdam garantisi 1994 yılından bu yana sendikalarla yapılan toplu sözleşmelerin sabit bir parçasıydı.

Sözleşmenin süresine uygun bir şekilde 31 Aralık itibarıyla feshedildiğini belirten Kilian, toplu sözleşme dahilinde tanınan ek süreyle istihdam garantisinin altı ay daha geçerli olacağını, dolayısıyla 30 Haziran 2025 tarihinde sona ereceğini kaydetti. VW yetkilisi, "Bu zaman zarfı bize iş yeri temsilcileriyle birlikte Volkswagen'ın geleceğini ve rekabet gücünü nasıl kalıcı olarak sağlayabileceğimiz konusunda çözümler bulmak için bir fırsat penceresi açacak" dedi.

Almanya'daki tesisler tehlikede

VW yönetimi geçen hafta sert tasarruf önlemleri açıklamış, fabrikaların kapatılması ve işten çıkarma gibi olasılıkların da artık masada olduğunu bildirmişti. VW Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, bu önlemleri Avrupa otomobil piyasasındaki zor durum ve Almanya'daki üretimin rekabet kabiliyetinin kötüleşmesiyle gerekçelendirmişti.

Oliver Blume Fotoğraf: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

VW Yönetim Kurulu üyesi Kilian da bugünkü açıklamasında bu iki noktaya vurgu yaparak "Mevcut durumda, mevcut maliyetlerle istihdamı şu anki yapısıyla sürdürmek mümkün olmayacak. Volkswagen'in üretkenliği artırması ve masrafları kalıcı olarak kısması gerekiyor. Özellikle de Almanya'daki üretim tesislerinde" diye konuştu.

VW'nin feshettiğini açıkladığı altı toplu sözleşme arasında meslek eğitimi sözleşmesi de bulunuyor. Bu sözleşme, VW'nin yılda bin 400 gence meslek eğitimi sunmasını öngörüyordu. Kilian, sözleşmenin feshiyle gerçek ihtiyaçlara uygun yeni bir düzenlemeye gidileceğini kaydetti.

Sendikalardan "çetin mücadele" sinyali

VW'de çalışanların haklarını savunan iş yeri temsilciliği ile IG Metall sendikası, geçen hafta tasarruf önlemlerinin açıklanmasının ardından bu önlemlere karşı çetin bir mücadeleye girişeceklerini bildirmiş, şirketin Wolfsburg'daki merkezinde yapılan toplantıya sendika verilerine göre 25 bin çalışan katılmış ve yönetim kurulu üyeleri ıslıklarla protesto edilmişti.

Volkswagen'de tasarruf önlemlerini açıklayan yönetim kurulu üyeleri çalışanların protestolarıyla karşılaştı - (04.09.2024 / Wolfsburg) Fotoğraf: MORITZ FRANKENBERGZ/dpa/picture alliance

İş yeri temsilcisi Daniela Cavallo, VW'nin bugünkü fesih açıklamasının ardından, "İşimize yönelik bu tarihî saldırıya karşı kendimizi kıran kırana bir mücadele vererek savunacağız. Biz buradayken iş sözleşmelerini feshedemeyecekler" dedi.

Yaşananlar, toplu sözleşme görüşmelerinin zorlu geçeceğine işaret ediyor. IG Metall sendikasının başmüzakerecisi Thorsten Gröger de VW yönetimini zaman geçirmeden hemen Eylül ayında masaya oturmaya çağırdı.

Uzlaşma sağlanamazsa maliyetler fırlayacak

VW ile sendikalar arasında Haziran ayı sonuna kadar bir uzlaşma sağlanamaması durumunda şirket maliyet patlamasıyla karşı karşıya kalacak. IG Metall başmüzakerecisi Gröger, mevcut toplu sözleşmeler feshedilip 1994 öncesindeki sözleşmelere dönülmesi durumunda ek maliyetin milyar sınırına varacağını kaydetti.

1994 öncesindeki sözleşme ek molalar, fazla mesai ve Cumartesi mesailerine daha yüksek ek ödemeler ve saat ücret ayarlaması yapılmak üzere daha uzun çalışma saatleri öngörüyor. Şirket, buradan doğacak ek maliyetin şirketin rekabet gücüne darbe vuracağını belirterek eski sözleşmeye dönülmesine karşı çıkıyor.

VW yönetiminin istihdam güvencesini feshetmesine, Saksonya eyaletinin Ekonomi Bakanı Martin Dulig de tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı, şirket yönetimini hedef alarak "Durum aklı başında stratejiler, ama aynı zamanda net güvenceler gerektiriyor. Sözleşmenin feshi bunun tam tersidir. VW'nin yönetim hataları çalışanların sırtına yüklenemez" dedi.

AFP,rtr / BK,ET

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