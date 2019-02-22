Volkswagen eski CEO'su Winterkorn'a dava

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında emisyon skandalındaki bağlantısı nedeniyle dava açıldı. Söz konusu açıklamada, Pazartesi günü Braunschweig Savcılığı tarafından yapıldı. Savcılık, Winterkorn ile beraber dört VW yöneticisi hakkında da çok sayıda suçtan dava açıldığını bildirdi. Dolandırıcılığın yanı sıra güveni kötüye kullanmak, vergi kaçırmak ve evrakta sahtecilik ile suçlanan VW yöneticilerinin altı ay ila 10 yıl hapis cezası alabilecekleri belirtildi.

Suçlamaların 15 Kasım 2006 ile 22 Eylül 2015 tarihleri arasını kapsadığı açıklandı. Winterkorn 2015'te VW'deki CEO'luk görevinden ayrılmıştı.

Braunschweig Savcılığı Winterkorn'un araçlarda emisyonu düşük gösteren ayarlamaların yapıldığı ortaya çıktıktan sonra CEO olduğu halde buna karşı harekete geçmediği için sahtecilik, güveni kötüye kullanmak ve rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladıklarını belirtti.

Savcılık Winterkorn'un Avrupa ve ABD'deki yetkilileri ve müşterileri bilgilendirmek konusunu da gözardı ettiğini kaydetti.

VW'nin zararı 29 milyar euro

VW tarafından üretilen dizel araçlara, emisyonunu düşük gösteren ayarlamalar yapılmasının 2015'te ortaya çıkmasının ardından birden çok Alman otomobil üreticisinin de emisyon testlerinde hileye başvurduğu anlaşılmıştı.

Dizel araçların o güne kadar bilinenden daha fazla emisyon salgıladığının ortaya çıkmasıyla da Almanya'da ve diğer bazı Avrupa ülkeleride çok sayıda şehrin belirli bölgelerinde dizel araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı.

VW'nin dizel emisyonu skandalı nedeniyle büyük bir bölümünü ABD'deki ceza ve tazminatların oluşturduğu 29 milyar euro zarara uğradığı belirtiliyor. Şirket Almanya'da 1 milyar 800 milyon euro tutarında ceza öderken, halen binlerce Volkswagen müşterisinin açtığı davalar sürüyor.

AFP, rtr/SSB,JD

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