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Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan boşluğa uzay ya da evren adı verilir. Uzay araştırmalarına ABD ve Rusya öncelik etmiştir.
Büyük Patlama teorisine göre evren 13,8 milyar yıl önce şiddetli bir patlamayla meydana geldi. Başlangıçtan bu yana sürekli genişledi. Uzmanlar, evrenin de sonunun geleceği teorisi üzerinde duruyor. Uzay araştırmalarında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) öncü kuruluştur. Uzayla ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.
ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.