Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Uzay

Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan boşluğa uzay ya da evren adı verilir. Uzay araştırmalarına ABD ve Rusya öncelik etmiştir.

Büyük Patlama teorisine göre evren 13,8 milyar yıl önce şiddetli bir patlamayla meydana geldi. Başlangıçtan bu yana sürekli genişledi. Uzmanlar, evrenin de sonunun geleceği teorisi üzerinde duruyor. Uzay araştırmalarında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) öncü kuruluştur. Uzayla ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

European Space Agency (ESA) astronaut Matthias Maurer of Germany, NASA astronauts Raja Chari, Tom Marshburn, and Kayla Barron wave while departing the crew quarters for launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket on a mission to the International Space Station at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., November 10, 2021. REUTERS/Joe Skipper

Üç yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda 11.11.2021

Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı. Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.
NASA's Orion spacecraft is stacked on top of the SLS rocket inside the Vehicle Assembly Building at the Kennedy Space Center, Florida on Friday November 5, 2021. The vehicle is planned to fly on NASA's first Artemis mission to the moon and beyond in 2022. Photo by Joe Marino/UPI Photo via Newscom picture alliance

NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi 10.11.2021

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı. Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.
Thomas Pesquet (l-r), Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Megan McArthur, NASA-Astronautin, Shane Kimbrough, NASA-Astronaut, und Akihiko Hoshide, Astronaut der Japan Aerospace Exploration Agency (JAA), stehen bei einer Trainingseinheit für ein gemeinsames Foto zusammen. (Zu dpa Nach Verschiebung: Vier Astronauten sollen zur ISS starten) +++ dpa-Bildfunk +++

Crew-2 astronotlarının eve dönüşü ertelendi 07.11.2021

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan dört astronotu Dünya'ya geri getirecek olan kapsülün gelişi bir gün ertelendi. Ertelemeye iniş alanındaki hava şartlarının neden olduğu bildirildi.

Metaverse | Zuckerberg’in sanal evren yaratma amacı ne? 06.11.2021

Facebook’un metaverse adlı büyük yatırımını tanıtmasıyla bu yeni teknoloji bir anda gündem oldu. Peki nedir bu metaverse? Mark Zurckerberg’in amacı ne?
ARCHIV - 25.09.2018, ---: HANDOUT - ISS: Der Taifun «Trami», aufgenommen von ESA-Astronaut Alexander Gerst aus der internationalen Raumstation ISS. (zu dpa «Rekord-Raumfahrer Alexander Gerst kommt heim - Als Nächstes zum Mond?») Foto: Alexander Gerst/ESA/dpa - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die ISS und nur mit vollständiger Quellen-Angabe- Kein Verkauf/No Sales. +++ dpa-Bildfunk +++

Astronot Pesquet’ten iklim değişikliği uyarısı: "Görüntü üzüntü verici" 04.11.2021

Fransız astronot Thomas Pesquet, insanların doğaya verdiği tahribatın uzaydan çok daha gözle görünür hale geldiğini söylerken, "görüntü üzüntü verici" dedi.
Dieses von der Raumfahrtagentur Roscosmos veröffentlichte Foto zeigt den Kosmonaut Oleg Novitskiy (M), die Schauspielerin Julia Peressild (l) und den Filmregisseur Klim Schipenko kurz nach der Landung der russischen Raumkapsel Sojus MS-18. Nach Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS ist ein russisches Filmteam sicher zur Erde zurückgekehrt. +++ dpa-Bildfunk +++

Rus film ekibi Dünya'ya döndü 17.10.2021

Uzayda çekilecek ilk film için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen film ekibi Dünya'ya döndü.

16/10/2021 This photo released by NASA, shows a United Launch Alliance Atlas V rocket with the Lucy spacecraft aboard in this 2 minute and 30 second exposure photo as it launches from Space Launch Complex 41, Saturday, Oct. 16, 2021, at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Lucy will be the first spacecraft to study Jupiter's Trojan Asteroids. Like the mission's namesake – the fossilized human ancestor, Lucy, whose skeleton provided unique insight into humanity's evolution – Lucy will revolutionize our knowledge of planetary origins and the formation of the solar system. (Bill Ingalls/NASA via AP)

Jüpiter'e yolculuk: NASA Lucy misyonunu başlattı 16.10.2021

NASA Lucy adlı uzay aracını 12 yıl sürecek görev için Jüpiter'e gönderdi. Uzay aracı, Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroitlerini inceleyecek.

Star Trek actor William Shatner is driven to the launch pad of Blue Origin's New Shepard rocket before mission NS-18 for a suborbital flight near Van Horn, Texas, U.S. in a still image from video October 13, 2021. Blue Origin/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı 13.10.2021

Ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu’nda Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzay yolculuğu yaptı.
In this handout photo released by Roscosmos, actress Yulia Peresild, left, director Klim Shipenko, right, and cosmonaut Anton Shkaplerov, members of the prime crew of Soyuz MS-19 spaceship gesture after a news conference at the Russian launch facility in the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan, Monday, Oct. 4, 2021. In a historic first, Russia is set to launch an actress and a film director to space to make a feature film in orbit. Actress Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions.(Roscosmos Space Agency via AP)

Uzaydaki ilk film için seyahat başlıyor 04.10.2021

Rus film yönetmeni Klim Shipenko ve oyuncu Yulia Peresild film çekimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderiliyor. İki kişilik ekip, 12 gün boyunca ISS'te kalacak.
Billionaire businessman Jeff Bezos rings bell before boarding Blue Origin's Billionaire Jeff Bezos, founder of ecommerce company Amazon.com Inc, rings a bell before boarding ahead of his scheduled flight aboard Blue Origin's New Shepard rocket near Van Horn, Texas, U.S. July 20, 2021 in a still image from video. Blue Origin/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Uzaya giden Bezos Dünya'ya döndü 20.07.2021

Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos, sahibi olduğu şirketin mekiğiyle gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladı. Bezos, birkaç dakikalık uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.

"Annem bana 'Asla vazgeçme ve yıldızlara ulaş' dedi." 10.07.2021

Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson bugün ekibiyle birlikte uzaya uçuyor! #VSSUnity'nin uçuşu canlı yayınlanacak

ABD UFO raporu ifşa bekleyenleri ikna edemedi 02.07.2021

ABD'de tanımlanamayan hava olaylarının sayısının artması üzerine hazırlanan istihbarat raporu kamuoyuna sunuldu. Amerikan istihbaratının son 17 yılda gözlemlenen 144 hava olayıyla ilgili raporuna göre bunlardan sadece biri aydınlatılabildi. Ancak uzaylı ifşası bekleyenler raporu yeterince aydınlatıcı bulmadı.
Dieses von der NASA zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Planeten Venus, erstellt mit Daten der Raumsonde Magellan und des Pioneer Venus Orbiter. Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. «DaVinci+» und «Veritas» sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen. +++ dpa-Bildfunk +++

NASA, Venüs misyonuna hazırlanıyor 03.06.2021

ABD uzay ajansı NASA, en yakın komşu gezegen Venüs'e iki yeni görev planlıyor. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.

Avrupa Ay’a uydu takımyıldızı, ABD ise Ay Geçidi kuracak 30.05.2021

ABD Artemis programı kapsamında 2024 yılında Ay’a yeniden astronot göndereceğini duyurdu. 2020 sonunda seçilen 18 astronotun ismi açıklanarak Ay’a iniş yapacak iki astronotu belirlemek üzere eğitimler başladı. ESA ise bu misyonları kolaylaştırmak adına Ay yörüngesine çok sayıda uydu yerleştirmeyi ve yörüngede bir uydu takımyıldızı kurmayı hedefliyor. İnsanlığın Ay’a dönüş macerasını derledik.

ourists can now experience life on Mars – in a cave in northern Spain. At Astroland's Ares Station, a replica of a human colony on the red planet, participants carry out spacewalks, simulate weightlessness and learn how to grow food in specialised laboratories. Organisers say the lack of atmosphere, extreme low temperatures and presence of cosmic rays on Mars would mean new societies would likely be forged below ground. Visitors complete 26 days of online courses and undergo three days of intensive training before entering the 1.5 km, 60 metre-high cave near Arredondo in Cantabria. They stay for three nights and pay €6,000 each for the privilege. Quelle: https://www.astrolandagency.com/contact-us/ zuletzt aufgerufen am 04.09.2019

Seks, Mars, evren ve gelecek 500 yıl 23.05.2021

Amerikalı genetikçi Christopher E. Mason'a göre insan türü kendisini biyolojik olarak başka gezegenlerde yaşama hazırlamalı. Mason'un bunun için 500 yıllık bir planı var.
A view of the newly calved iceberg designated A-76 by scientists, the largest currently afloat in the world according to the European Space Agency (ESA), and captured by the ESA's Copernicus Sentinel-1 mission is seen in this handout photo obtained by Reuters on May 20, 2021. ESA/Copernicus Sentinel-1 Mission, CC BY-SA 3.0 IGO/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Link to CC BY-SA 3.0 IGO licence text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/

Antarktika'dan dünyanın en büyük buzdağı koptu 20.05.2021

Antarktika buz sahanlığından dünyanın en büyük buz dağının koptuğu açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre yeni buzdağının yüzölçümü İspanya'nın Mayorka Adasından büyük.
Daha fazlasını göster