Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan boşluğa uzay ya da evren adı verilir. Uzay araştırmalarına ABD ve Rusya öncelik etmiştir.

Büyük Patlama teorisine göre evren 13,8 milyar yıl önce şiddetli bir patlamayla meydana geldi. Başlangıçtan bu yana sürekli genişledi. Uzmanlar, evrenin de sonunun geleceği teorisi üzerinde duruyor. Uzay araştırmalarında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) öncü kuruluştur. Uzayla ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.