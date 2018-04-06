Uzay turizmi önünde engel kalmadı

Dünyanın ilk ticari uzay gemisi SpaceShipTwo ABD'nin California eyaletindeki Mojave Hava ve Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi ve başarılı bir şekilde dünyaya geri döndü. İlk insanlı ticari uçuşun başarılı olmasıyla uzaya turistik seyahatlerin önünde engel kalmamış oldu.

Virgin Galactic'in sahibi İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson ve yüzlerce kişi geminin uzaya fırlatılışını izledi. Gemi Dünya'dan 82.7 kilometre yükseldikten sonra tekrar atmosfere girerek yere indi.

Branson “Bugün Virgin Galactic’in uzayı dünyaya açabileceğini göstermiş olduk” dedi ve kendisi dahil ilk uzay turistlerinin 2019 Mart’ına kadar uzaya gidebileceğini söyledi. Şirket uzaya gitmek isteyenleri uzayda kısa bir tura çıkarmayı planlıyor.

2014 yılında yapılan deneme uçuşunda Virgin Galactic gemisi yere çakılmış, yardımcı pilot hayatını kaybetmiş ve bu nedenle Branson’ın sivillere uzay gezisi hayali sekteye uğramıştı. Ancak Branson bu branşta yalnız değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi de uzaya turist götürmeyi hedefliyor. Elon Musk daha da cesur planlar yapıyor. 2024 yılında Mars'a astronot göndereceğini söyleyen Musk bu uzun yolculuk için kendi roketini de geliştireceğini açıklamıştı.

Uzay yolculuğu için Leonardo DiCaprio ve Justin Bieber gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu 600'den fazla kişinin kayıt yaptırdığı bildiriliyor. Bir buçuk saatlik uçuşun maliyetinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Reuters/SSB,BK

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