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Astronomi

Astronomi, yeryüzündeki en eski bilim dallarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde ileri teknoloji kullanan bir bilim dalı haline dönüşmüştür.

Güneş, ay, yıldız ve gezegenleri gözleyen ilk uygarlıklar, elde ettikleri verilerden takvim ve hava tahminleri hazırlamakta yararlandı. Modern çağda ise evrenin başlangıcı, gelişmesi ve sonuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Astronomi, göz bilimi demektir. Astronomi ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Mars'a yolculuk 1 - Kızıl Gezegen'den ilk görüntüler 15.02.2021

Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu. Bu serüvenin 1964-2004 yılları arasında geçen bölümünü serimizin ilk bölümünde sizler için derledik.

Dünyanın asteroidlere karşı savunma sistemi var mı? 12.06.2020

Son yıllarda yeryüzüne küçük çaplı, çok sayıda meteorit düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye’ye düşen meteoritler heyecan yarattı. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ile hem meteoritler konusunda Türkiye ve dünyadaki düzenlemeleri hem de asteroidlerden gelebilecek olası tehditleri konuştuk.

Diyarbakırlı uzay aşığı Abdülkadir Topkaç 22.11.2019

Diyarbakırlı Abdülkadir Topkaç'ın 30 yıldır en büyük merakı gökyüzü. Bir tek yıldızlar ve gezegenleri gözlemlerken kendini yalnız hissetmiyor. Aslında ilkokul mezunu ve astronomi alanında bir eğitimi yok ancak farkında olmadan Gallileo'nun Ay'ın yörüngesine dair tezini çürütmüş.

376713 05: (FILE PHOTO) Astronaut Edwin E. Aldrin Jr. walks near the Lunar Module during the Apollo 11 extravehicular activity July 20, 1969 on the Moon. The 30th anniversary of the Apollo 11 Moon mission is celebrated July 20, 1999. (Photo by NASA/Newsmakers)

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak 25.10.2019

NASA, dünyanın uydusuna mobil robot gönderileceğini ve bu misyonda ilk kez bir kadın astronotun Ay’a ayak basacağını açıkladı. NASA yöneticisi ayrıca, "bu kez Ay’a kalmak üzere gidiyoruz" dedi.
An image taken by Israel spacecraft, Beresheet, upon its landing on the moon, obtained by Reuters from Space IL on April 11, 2019. Courtesy Space IL/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS -THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

İsrail'in Ay'a inme girişimi başarısız oldu 12.04.2019

İsrail'in Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olma teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandı. 'Beresheet', Ay yüzeyine inmeden hemen önce parçalandı. Başbakan Netanyahu, "Tekrar deneyeceğiz" dedi.

Şilili öğrenci sınıf arkadaşlarına astronomi öğretiyor 16.02.2019

Şili'de yaşayan 10 yaşındaki bir öğrenci küçük yaşında gökyüzüne ve yıldızlara merak salmış. Teleskobuyla gök cisimlerini birbirinden ayırt edebiliyor. Hatta arkadaşlarına bu konuda ders veriyor. En büyük hayali ileride iyi bir gökbilimci olmak.

InSight'ın Mars'a inişi sevinçle karşılandı 27.11.2018

NASA'nın InSight robotu, altı aylık ve 482 milyon kilometrelik bir yolculuk sonrası Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight'ın başarılı inişi tüm dünyada sevinçle karşılanırken, jeolojik araştırmalar yapacak robot ilk fotoğraflarını inişten sadece dört buçuk dakika sonra çekerek Dünya ile paylaştı.
06.06.2018+++ International Space Station (ISS) crew members Serena Aunon-Chancellor of the U.S, Alexander Gerst of Germany and Sergey Prokopyev of Russia walk after donning space suits shortly before their launch at the Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan June 6, 2018. REUTERS/Shamil Zhumatov

Almanların yıldız astronotu ikinci uzay yolculuğunda 06.06.2018

Almanların "Astro Alex" lakabını yakıştırdığı ESA astronotu Alexander Gerst, kariyerinin ikinci uzay yolculuğuna çıktı. Sözkonusu misyon ile Gerst, astronomi tarihine geçecek.

Asteroid yolunu şaşırdı 24.05.2018

Royal Astronomical Society tarafından yapılan bir çalışmaya göre, aslen Güneş Sistemi dışında bir yıldız sistemine ait olan asteroid "2015 BZ509", şu anda ait olmadığı bir yerde dönüyor.
epa05298540 A handout image provided by NASA on 10 May 2016 shows an artist's concept depicting planetary discoveries made by NASA's Kepler space telescope. According to NASA, the Kepler mission has verified 1,284 new planets _ the single largest finding of planets to date. 'This announcement more than doubles the number of confirmed planets from Kepler,' said Ellen Stofan, chief scientist at NASA Headquarters in Washington DC, USA. 'This gives us hope that somewhere out there, around a star much like ours, we can eventually discover another Earth.' EPA/W. STENZEL / NASA / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

NASA uzaya insan spermi gönderiyor 14.04.2018

Şu ana dek uzaya pizza, lego ve araba gibi cisimler gönderen bilim insanları şimdi de sperm yolluyor. Uzayda üreme çalışmalarına ışık tutacak araştırma, insanlığın Mars kolonizasyonu projesini de yakından ilgilendiriyor.

Üç güneş gökyüzünde yan yana 27.12.2017

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Bölgesi'ndeki Hailun kentinde bir büyük ve iki küçük güneş yan yana gözüktü. 15 dakika süren göz yanılmasına Çince'de "iki kulaklı güneş" adı veriliyor.

Yıldız çarpışmasında yerçekimsel dalgalar keşfedildi 17.10.2017

NASA'da çalışan bilim insanları dünyadan 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki galakside iki nötron yıldızının çarpışmasıyla meydana gelmiş yerçekimsel dalgalar keşfetti. Uzmanlar bu büyük keşfin, Büyük Patlama'dan başlayarak uzayın pekçok sırrının çözülmesine faydası olacağını tahmin ediyor.

Ay'a ayak basan astronot gözünü Mars'a dikti 11.09.2017

Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ayak basan ikinci insan olarak adını tarih kitaplarına yazdıran eski astronot Buzz Aldrin, kurucusu olduğu ShareSpace (Uzayı Paylaş) Vakfı'yla genç nesilleri uzay konusunda eğitmek ve Mars'ın keşfini teşvik etmek istiyor.
Kepler-62f, a Small Habitable Zone World The artist's concept depicts Kepler-62f, a super-Earth-size planet in the habitable zone of a star smaller and cooler than the sun, located about 1,200 light-years from Earth in the constellation Lyra. Kepler-62f orbits it's host star every 267 days and is roughly 40 percent larger than Earth in size. The size of Kepler-62f is known, but its mass and composition are not. However, based on previous exoplanet discoveries of similar size that are rocky, scientists are able to determine its mass by association.

Türklerin keşfettiği gezegene isim aranıyor 15.08.2017

Türk bilim ekibinin keşfettiği 212 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin adı Uluslararası Astronomi Birliği’nin oylamasıyla belirlenecek. Ekipten Mesut Yılmaz, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

Göktaşı yağmuru şöleni 11.08.2017

Swift-Tuttle periyodik kuyruklu yıldızının güneş etrafındaki dönüşü esnasında kopan parçalarının oluşturduğu Perseid göktaşı yağmuru 11 Ağustos’ta izlenebilecek. Bu görsel şölen içni en ideal yer, şehirlerden uzak bölgeler.

Emektar astronot yeniden uzay yolcusu 24.07.2017

60 yaşındaki deneyimli İtalyan astronot Paolo Nespoli, üçüncü uzay misyonunu hayata geçirmek üzere 28 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Soyuz kapsülüyle yolculuk edecek olan Nespoli, misyonu süresince genetik, tıp ve metalurji alanlarında çeşitli deneyler yapacak.
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