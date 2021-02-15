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Astronomi, yeryüzündeki en eski bilim dallarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde ileri teknoloji kullanan bir bilim dalı haline dönüşmüştür.
Güneş, ay, yıldız ve gezegenleri gözleyen ilk uygarlıklar, elde ettikleri verilerden takvim ve hava tahminleri hazırlamakta yararlandı. Modern çağda ise evrenin başlangıcı, gelişmesi ve sonuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Astronomi, göz bilimi demektir. Astronomi ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri oldu. Bu serüvenin 1964-2004 yılları arasında geçen bölümünü serimizin ilk bölümünde sizler için derledik.
Son yıllarda yeryüzüne küçük çaplı, çok sayıda meteorit düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye’ye düşen meteoritler heyecan yarattı. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük ile hem meteoritler konusunda Türkiye ve dünyadaki düzenlemeleri hem de asteroidlerden gelebilecek olası tehditleri konuştuk.
Diyarbakırlı Abdülkadir Topkaç'ın 30 yıldır en büyük merakı gökyüzü. Bir tek yıldızlar ve gezegenleri gözlemlerken kendini yalnız hissetmiyor. Aslında ilkokul mezunu ve astronomi alanında bir eğitimi yok ancak farkında olmadan Gallileo'nun Ay'ın yörüngesine dair tezini çürütmüş.
Şili'de yaşayan 10 yaşındaki bir öğrenci küçük yaşında gökyüzüne ve yıldızlara merak salmış. Teleskobuyla gök cisimlerini birbirinden ayırt edebiliyor. Hatta arkadaşlarına bu konuda ders veriyor. En büyük hayali ileride iyi bir gökbilimci olmak.
NASA'nın InSight robotu, altı aylık ve 482 milyon kilometrelik bir yolculuk sonrası Kızıl Gezegen'e ulaştı. InSight'ın başarılı inişi tüm dünyada sevinçle karşılanırken, jeolojik araştırmalar yapacak robot ilk fotoğraflarını inişten sadece dört buçuk dakika sonra çekerek Dünya ile paylaştı.
NASA'da çalışan bilim insanları dünyadan 130 milyon ışık yılı uzaklıktaki galakside iki nötron yıldızının çarpışmasıyla meydana gelmiş yerçekimsel dalgalar keşfetti. Uzmanlar bu büyük keşfin, Büyük Patlama'dan başlayarak uzayın pekçok sırrının çözülmesine faydası olacağını tahmin ediyor.
Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ayak basan ikinci insan olarak adını tarih kitaplarına yazdıran eski astronot Buzz Aldrin, kurucusu olduğu ShareSpace (Uzayı Paylaş) Vakfı'yla genç nesilleri uzay konusunda eğitmek ve Mars'ın keşfini teşvik etmek istiyor.
60 yaşındaki deneyimli İtalyan astronot Paolo Nespoli, üçüncü uzay misyonunu hayata geçirmek üzere 28 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor. Soyuz kapsülüyle yolculuk edecek olan Nespoli, misyonu süresince genetik, tıp ve metalurji alanlarında çeşitli deneyler yapacak.