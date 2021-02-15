Astronomi, yeryüzündeki en eski bilim dallarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde ileri teknoloji kullanan bir bilim dalı haline dönüşmüştür.

Güneş, ay, yıldız ve gezegenleri gözleyen ilk uygarlıklar, elde ettikleri verilerden takvim ve hava tahminleri hazırlamakta yararlandı. Modern çağda ise evrenin başlangıcı, gelişmesi ve sonuna ilişkin sorulara yanıt aranıyor. Astronomi, göz bilimi demektir. Astronomi ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.