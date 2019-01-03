UNESCO: 617 milyon çocuk okuma yazma bilmiyor

24 Ocak "Dünya Eğitim Günü"nde UNESCO tarafından yayınlanan küresel eğitim raporuna göre, dünya üzerinde 262 milyon çocuğun çeşitli sebeplerden dolayı okula gitme şansı bulunmuyor. Çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahio olmadığına dikkat çekilen raporda, dünya genelinde 617 milyon çocuğun okuma yazma bilmediği ve basit matematik işlemlerini yapamadıkları belirtiliyor.

UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, örgütün Paris’teki merkezinde yaptığı açıklamada, dünya kamuoyuna eğitim için harekete geçme çağrısında bulundu. Azoulay, özellikle Afrika’da çocukların okul eğitimi açısından büyük eksiklikler bulunduğunu ve Sahra Çölü’nün güneyindeki ülkelerde kız çocukları arasında diploma alanların oranının yüzde 40’tan az olduğunu ifade etti.

Azoulay, dünya çapında yaşanan mülteci krizinin de bu olumsuz rakamlarda etkili olduğunu belirterek, mülteci ve sığınmacı statüsündeki yaklaşık dört milyon çocuk ve gencin okula gidemediğini dile getirdi. UNESCO yetkilisi, bu çocuk ve gençlerin gelecek perspektifi oluşturabilmeleri için eğitimde fırsat eşitliği sağlanması gerektiğinini vurguladı.

Almanya’da da durum parlak değil

UNESCO Almanya Örgütü’nün Başkanı Maria Bohmer de, Almanya’da hala ailenin eğitim seviyesinin, çocukların yüksek öğrenim düzeyine erişmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "Var olan eğitim olanaklarından, eğitimden uzak ailelerin ve göçmenlerin de yararlanabilmesi için yoğun bir biçimde çaba göstermeliyiz" dedi.

UNESCO raporu Almanya özelinde, önümüzdeki yıllarda büyük bir öğretmen sıkıntısı yaşanacağını ortaya koyuyor. Buna göre 2030 yılına dek emekliye ayrılacak olan öğretmenler nedeniyle her yıl yaklaşık 10 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyulacak. Bohmer bununla ilgili olarak da, "Daha şimdiden iyi eğitimli öğretmen eksiğimiz var ve bu açık her yıl giderek artıyor" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile 24 Ocak bu yıl ilk kez "Dünya Eğitim Günü" olarak nitelendirildi.

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dpa,AFP,epd / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe