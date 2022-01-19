Uluslararası diplomasi Rusya Ukrayna gerginliğini gidermek için devrede

Ukrayna ile Rusya arasında, Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker konuşlandırmasıyla tırmanan gerginliğin giderilmesine yönelik uluslararası diplomasi trafiği hız kazandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerilimin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline evrilmesini önleme girişimleri kapsamında bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Blinken burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşecek.

Perşembe günü de temaslarını Almanya'da sürdürecek olan Blinken Berlin'de Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Alman Hükümet temsilcilerinin yanı sıra Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek. Blinken Cuma günü de Rus mevkidaşı Lavrov ile Cenevre'de bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştüğünü ve Blinken'in önerisi üzerine iki bakanın Cuma günü Cenevre'de yüz yüze görüşme kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada Cenevre'deki görüşmenin, diplomatik çabaları sürdürmek ve Rusya'yı derhal çatışmayı önleme yönünde adımlar atmaya ikna etmek amacıyla gerçekleşeceği ifade edildi.

Washington'dan yapılan açıklamada, "ABD Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği teyit etmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD her an saldırı olabileceğinden kaygılı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Washington'da kaygıyla izlendiğini belirterek, "Açıkça ifade etmek gerekirse, durumun son derece tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Rusya'nın her an Ukrayna'ya bir saldırı başlatabileceği bir aşamadayız" dedi.

NATO da devrede

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin giderilmesine yönelik bir çağrı da NATO'dan gelmişti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, önceki gün Berlin'de Almanya Başbakanı Scholz ile yaptığı görüşmenin ardından, hem İttifak devletlerinin hem de Rusya'nın kaygılarının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'ya Ukrayna sınırındaki birliklerini azaltma çağrısı yaparak, gerekirse Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin, zarar etme pahasına iptal edilebileceği uyarısında bulunmuş ve "Ukrayna'ya karşı askeri müdahale söz konusu olduğunda her şeyin tartışılması gerekiyor" demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da dün Moskova'ya yaptığı ilk ziyarette Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik tehditlerden vazgeçmeye ve Avrupa'daki temel değerlere uymaya çağırmıştı.

Sınırda 100 bin Rus askeri

Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdı. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden endişe duyuyor. İşgal niyeti olmadığını belirten Rusya ise NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve özellikle de Ukrayna'yı üye olarak kabul etmemesi konusunda güvence istiyor.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe