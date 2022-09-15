Ukrayna’ya yoğun destek diplomasisi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Zelenskiy ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın AB üyeliği öncesinde, AB'nin Ortak Pazarı'na alınmasını istediklerini, böylelikle malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlanabileceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Ortak Pazarı’na üye olmak istediklerini söyledi. Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Zelenskiy, "Ben bunun gerçekleşeceğinden eminim ve bu ülkemizin en büyük zaferi olacaktır" diye konuştu.

AB'den övgü ve destek sözü

Von der Leyen ise, Rusya'ya karşı savaşında kaydettiği askeri başarılardan ötürü Ukrayna'yı tebrik etti. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Konsolidasyon ihtiyacı bulunduğunu biliyorum, ama yine de, Ukrayna ordusunun cesaretine tanıklık etmek çok etkileyici" dedi.

Ukrayna'daki Rus ordusuna karşı elde edilen kazanımların sadece Ukrayna halkı için değil, Ukrayna'nın tüm dostları için motive edici olduğunu vurgulayan von der Leyen, AB üyesi ülkelere silah sevkiyatını sürdürmeleri gerektiğini ilettiğini de açıkladı.

"Avrupa olarak ihtiyaç duyduğu müddetçe Ukrayna'nın yanında olacağız" sözünü veren von der Leyen, "Ukrayna'ya kendilerini savunmaları için ihtiyaç duyduğu askeri ekipmanları verilmesi çok hayati ve gerekli. Ve kendileri de zaten iyi donanıma sahip olduklarında kendilerini savunabileceklerini gösterdiler" diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa olarak ihtiyaç duyduğu müddetçe Ukrayna’nın yanında olacağız” sözünü verdi. Fotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecinin de yapıcı bir şekilde ilerlediğini aktardı, "Kaydettiğiniz ilerlemedeki hızınız, kararlılığınız ve özeniniz etkileyeci" görüşünü ifade etti.

G7'den Ukrayna için devasa yeniden imar fonu

Bu arada dünyanın en gelişmiş yedi sanayi ülkesinin oluşturduğu G7'nin dönem başkanı Almanya, Ukrayna'nın yeniden imarı için büyük bir fonun oluşturulmasının gündemde olduğunu duyurdu.

G7 ülkelerinin ekonomi bakanlarını Brandenburg Neuhardenberg'de ağırlayan Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, toplantıya Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko'nun da katıldığını ve ülkesinin yeniden imarı için 350 milyar euro mali kaynağa ihtiyaç duyduklarını kendilerine aktardığını açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna’nın yeniden imarı için bir fon oluşturmayı öngördüklerini açıkladı. Fotoğraf: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Yeşiller Partili Habeck, "Bu, sadece kamu kaynakları ile bir araya getirilemeyecek kadar muazzam bir miktar" dedi. Habeck, bu nedenle bir finansman aracı ya da bir fon oluşturulması üzerinde durduklarını, konuyu maliye bakanları ve merkez bankaları ile görüşeceklerini söyledi.

Ukrayna için "yatırım haritası" hazırlığı

AB'nin Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Rusya'nın saldırısının Ukrayna'da büyük bir yıkıma yol açtığını, Ukrayna'nın karşı saldırısı sonrasında ise Rus ordusunun ülkenin önemli altyapısını hedef almaya başladığına dikkat çekerek, "Bu 350 milyar euroluk maliyet, son gelişmeleri kapsamıyor bile" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, G7 ülkeleri olarak yatırım imkanlarını yansıtacak bir harita oluşturmak istediklerini söylerken, bu yolla yabancı firmaların Ukrayna'nın yeniden imarına angajmanını kolaylaştırmayı umduklarını kaydetti.

Almanya'dan Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht bugün Berlin'de yaptığı açıklamada Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürdüğünü duyurdu.

Lambrecht, Ukrayna'ya iki Mars- 2 tipi çok namlulu roket atar sistemi, 200 roket ve 50 Dingo zıhrlı araç teslim edileceği bilgisini paylaştı.

AFP, dpa / DA, EC