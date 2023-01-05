Ukrayna'ya askeri yardım: ABD'den Bradley açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı araç gönderme seçeneğini değerlendirdiklerini açıkladı. Fransa ise Ukrayna'ya "hafif tanklar" vereceğini açıkladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, Ukrayna'ya Bradley zırhlı aracı verilmesi ihtimalinin bulunup bulunmadığı yönündeki soruya "evet" yanıtını verdi.

Tank gibi paleti bulunan ancak tanka kıyasla daha hafif ve hızlı bir araç olan Bradley, yaklaşık 10 asker taşıyabiliyor.

ABD, Ukrayna'ya hâlihazırda HIMARS roketatar sistemi ve NASAMS hava savunma sistemi gibi çeşitli ağır silahlar temin ediyor. Zelenskiy, geçen ayki ABD ziyareti sırasında Washington'dan Patriot hava savunma sistemi için de söz almıştı.

Ancak Ukrayna'nın ABD yapımı Abrams ya da Alman Leopard tankları gibi daha ağır savaş araçları için defaatle ilettiği talepler şu ana kadar Batılı müttefiklerince karşılanmadı.

Fransa'dan "hafif tank"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Fransa'nın Ukrayna'ya "hafif tanklar" sağlayacağını ve "hava savunması konusundaki desteğini de sürdüreceğini" duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşen Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa'ya barış geri gelene kadar" Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir Fransız yetkili, Ukrayna'ya verilecek "hafif tankların" AMX-10 RC tipi zırhlı savaş araçları olduğunu belirtti. Bu araçların sayısı ve ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği konusundaysa bilgi verilmedi.

Zelenksiy ise yayınladığı videoda Macron'a teşekkür etti ve Ukrayna'ya müttefiklerince daha ağır silahlar temin edilmesine yönelik çağrısını yineledi. Zelenskiy, "Ukrayna'ya neden hâlâ Batılı tanklar temin edilmediğinin mantıklı bir sebebi yok" dedi.

DW,rtr,AFP/CÖ,BÖ