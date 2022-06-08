Ukrayna'nın doğusu Rus bombalarının hedefinde

Bölge valisi, olumsuz duruma rağmen teslim olmayacaklarını belirterek, "Askerlerimiz daha uygun konumdaki yerlere geri çekilmek zorunda kalsalar bile kimse teslim olmayacak" diye konuştu.
Vali, Ukrayna'nın ağır saldırılar nedeniyle Bahmut ile Lisiçansk şehirleri arasındaki demiryolu hattını da kullanamadığını, bu nedenle Sveyerodonetsk'e malzeme tedarikinin başka yollarla sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut ile Luhansk bölgesindeki Solote yakınlarına Rus hava saldırılarının yoğunlaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada hava saldırılarında Ka-52 tipi Rus helikopterlerinin de kullanıldığı bildirildi.