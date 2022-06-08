  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Donetsk bölgesinde Ukrayna askerleri
Donetsk bölgesinde Ukrayna askerleriFotoğraf: REUTERS
PolitikaAvrupa

Ukrayna'nın doğusu Rus bombalarının hedefinde

8 saat önce

Ukrayna'da savaş üçüncü ayında da sürüyor. Rus birlikleri ülkenin doğusunu bombalamaya devam ediyor. Bu arada Norveç Ukrayna'ya ağır silah ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

https://www.dw.com/tr/ukraynan%C4%B1n-do%C4%9Fusu-rus-bombalar%C4%B1n%C4%B1n-hedefinde/a-62061657

Ukrayna'nın doğusunda, stratejik öneme sahip Sveyerodonetsk şehri çevresindeki şiddetli çatışmaların hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Ukrayna tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Rus birliklerinin hedefleri gün boyunca vurduğu duyurulurken, Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, televizyonda yaptığı açıklamada, "Havanlar, toplar, tanklar, hava saldırıları, tümü şu anda o bölgeye yönelmiş durumda" dedi.

Bölge valisi, olumsuz duruma rağmen teslim olmayacaklarını belirterek, "Askerlerimiz daha uygun konumdaki yerlere geri çekilmek zorunda kalsalar bile kimse teslim olmayacak" diye konuştu. 

Vali, Ukrayna'nın ağır saldırılar nedeniyle Bahmut ile Lisiçansk şehirleri arasındaki demiryolu hattını da kullanamadığını, bu nedenle Sveyerodonetsk'e malzeme tedarikinin başka yollarla sağlanmaya çalışıldığını kaydetti.

ABD yapımı M-109 Paladin model motorlu obüs
ABD yapımı M-109 Paladin model motorlu obüsFotoğraf: AP

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut ile Luhansk bölgesindeki Solote yakınlarına Rus hava saldırılarının yoğunlaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada hava saldırılarında Ka-52 tipi Rus helikopterlerinin de kullanıldığı bildirildi.

Norveç'ten silah desteği

Öte yandan üç aydan daha uzun bir süredir devam eden savaşta Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah desteği sürüyor.

Norveç, Ukrayna'ya 22 adet M109 tanksavar obüsünün yanı sıra mühimmat ve yedek parça sevkiyatı gerçekleştiğini duyurdu.

Norveç Savunma Bakanı Bjø Arild Gram, Çarşamba günü Oslo'da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın seyrinin Ukrayna'ya daha ağır silahlar göndermeyi gerekli kıldığını söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle teslimat bilgilerinin önceden açıklanmadığı kaydedildi.

Ukrayna askerlerinin obüsleri kullanmak için Almanya'da eğtim aldıkları belirtildi.

 

dpa / TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

HIMARS, Artillerie-Raketensystem M142 mit hoher Mobilität

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı füze yardımına Putin'den tehdit

ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı füze yardımına Putin'den tehdit

Moskova Pazar günkü saldırılarda Ukrayna’ya Avrupa ülkelerinin gönderdiği tankları vurduklarını açıkladı. Putin, ABD Ukrayna’ya uzun menzilli füze gönderdiği takdirde yeni hedefleri vuracaklarını açıkladı.
Çatışmalar
5 Haziran 2022
Bağışlarla tedarik edilen askeri teçhizat Ukrayna ordusu için "kritik önemde"

Ukrayna ordusuna kitle fonlama yoluyla destek

Ukrayna ordusuna kitle fonlama yoluyla destek

Avrupa ve ABD'de başlatılan kitle fonlama kampanyalarıyla Ukrayna ordusuna drone, kurşun geçirmez yelek ve ilk yardım malzemeleri için para toplanıyor.
Politika
4 Haziran 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Lavrov’un ziyaretinden hangi sonuçlar çıktı?

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ekonomistler: KKM dolarizasyonu dizginlemiyor

Ekonomistler: KKM dolarizasyonu dizginlemiyor

Ekonomi
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dezenformasyona hapis cezasında değişikliğe gidilecek mi?

Dezenformasyona hapis cezasında değişikliğe gidilecek mi?

Dijital Dünya
12 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu - (Antalya / 30.06.2021)

Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti

Lavrov’dan kritik Ankara ziyareti

Politika
12 saat önce
Ana sayfaya dön