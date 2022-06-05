Rusya haftalar sonra Kiev'i vurdu

Rusya'nın haftalar sonra yeniden füze saldırısı düzenlediği Kiev’de Pazar sabahı yeniden siren sesleri duyuldu. Saldırıda en az bir kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya’yı "nükleer terörizm" ile suçladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın başkent Kiev ve çevresini sabah saatlerinde füzelerle vurduğunu açıkladı.

Pazar sabahı yapılan açıklamada, saldırıda askeri ve sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi. Saldırının Kiev'in güneydoğusunda bulunan Darnitskyi ve batısında bulunan Dnipro ilçelerinin yanı sıra başkent yakınlarındaki Brovari bölgesini hedef aldığı kaydedildi.

Füze saldırısına ilişkin bir açıklamada bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırıda en az bir kişinin yaralandığını ve söz konusu kişinin hastanede tedavi gördüğünü kaydetti. Kliçko'nun aktardığı verilere göre, füze saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Saldırıların yol açtığı maddi zararın boyutuna ilişkin kesin bir veri ise henüz mevcut değil.

Genelkurmay Başkanlığı'nın aktardığı verilere göre, Kiev yakınlarındaki Obukhiv bölgesinde ise bir Rus füzesi düşürüldü.

Pazar sabahı patlama seslerinin de duyulduğu Kiev'de yaklaşık iki buçuk saat boyunca siren çaldı.

Söz konusu füze saldırısı, haftalardır başkent ve çevresine düzenlenen en büyük saldırı olma özelliğini taşıyor.

"Nükleer terörizm" suçlaması

Öte yandan Ukrayna nükleer enerji kurumu, bir Rus füzesinin ülkenin güneyinde bulunan nükleer enerji santralinin yakınından geçtiğini açıkladı.

Kuruluş, Rusya'nın bu eylem ile bir kez daha bir nükleer felaket tehlikesine yol açtığını ifade etti. Kurumun resmi açıklamasında, "Rus saldırganlar hâlâ küçük bir füze parçasının faal durumdaki bir enerji bloğuna çarparak bir nükleer felakete yol açabileceğini idrak edemedi" denildi. Kurum, Rusya'ya "nükleer terörizm" suçlaması yöneltti.

Reuters,dpa / BÜ,EC