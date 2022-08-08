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Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan İngiltere'ye giden "Rojen" gemisi.
Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan İngiltere'ye giden "Rojen" gemisi.Fotoğraf: Yoruk Isik/REUTERS
PolitikaAvrupa

Ukrayna'dan iki tahıl gemisi daha yola çıktı

2 saat önce

Türkiye ve BM arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında, iki tahıl yüklü geminin daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/ukraynadan-iki-tah%C4%B1l-gemisi-daha-yola-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-62737922

Türkiye, tahıl yüklü iki geminin daha Ukrayna'dan İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu. Böylece Ukrayna limanlarından yola çıkan gemi sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor" denildi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşma çerçevesinde, İtalya'ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli geminin Yuzni'den ve İskenderun'a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli geminin ise Çernomorsk'tan Pazar günü hareket ettiği belirtildi.

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre, İstanbul'a seyrine devam eden 4 gemi Pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a demirleyecek ve Salı günü denetime tabi tutulacak.

Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını mümkün kılan tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.

DW / BÜ,BK

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