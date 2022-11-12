  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda Herson'un geri alınmasını kutlayan Ukraynalılar - (11.11.2022)
Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda Herson'un geri alınmasını kutlayan UkraynalılarFotoğraf: Genya Savilov/AFP/Getty Images
PolitikaUkrayna

Ukrayna'dan Herson açıklaması: Savaş bitmedi

1 saat önce

Rus güçlerinin çekildiği Herson kentini geri alan Ukrayna'dan "Muharebeler kazanıyoruz ama savaş devam ediyor" açıklaması geldi.

https://p.dw.com/p/4JQTj

Rus güçlerinin çekildiği stratejik Herson kentinigeri alan Ukrayna'nın bu zaferinin yankıları sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, Herson'un kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçmesini"büyük bir an" olarak tanımladı.

Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'la birlikte Kamboçya'daki Güneydoğu Asya zirvesine giderken yaptığı açıklamada, bu "sıra dışı zaferin", "Ukraynalıların inanılmaz azim ve becerisi" ve "ABD ile müttefiklerinin aralıksız desteği" sayesinde kazanıldığını söyledi.

Aynı zirvede konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise ülkelerini kurtarmak için verdikleri mücadelenin sürdüğünü hatırlattı.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki zirvede gazetecilere konuşan Kuleba, "Cephede muharebeler kazanıyoruz. Ama savaş devam ediyor" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'ya asker ve silah sevk etmeyi sürdürdüğünü belirten Kuleba, "Herkesin bu savaşın bir an önce sona ermesini istediğini biliyorum. Kuşkusuz bunu herkesten fazla isteyen de biziz" dedi.

Rus güçlerinin çekilmesinin ardından kente giren ilk Ukraynalı askerleri karşılayan Herson halkı
Rus güçlerinin çekilmesinin ardından kente giren ilk Ukraynalı askerleri karşılayan Herson halkıFotoğraf: Cover-Images/IMAGO

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından kente "özel birliklerin girdiğini" açıklamıştı. Zelenskiy, Herson oblastının başkenti olan Herson'un geri alınmasını "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Dnipro Nehri kıyısındaki liman kentinin Rus güçlerinden geri alınmasının ardından şehrin meydanında Ukrayna milli marşı çalındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 binden fazla askerinin Dnipro Nehri'nin diğer tarafına geçerek Herson'dan çekildiğini duyurdu. Rusya, çekilme sırasında hiçbir askerinin ölmediğini belirtti. Ukraynalılar ise bazı Rus askerlerinin kaçarken nehirde boğulduğunu iddia etti.

Herson, Rusya'nın Şubat ayında işgal ettiği Ukrayna'da ele geçirdiği tek oblast başkentiydi.

Kremlin, Herson'dan çekilmelerinin, Rusya tarafından ilhak edilmiş olan bu bölgenin statüsünü değiştirmeyeceğini belirtti. Ancak çekilmenin Rusya'nın Karadeniz'de gücünü artırma hedefini zora soktuğu düşünülüyor.

 

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Politika20 saat önce

Kırım'a açılan stratejik kapı: Herson

Kırım'a açılan stratejik kapı: Herson

Politika20 saat önce
İsveç parlamentosu Riksdag

İsveç: Anayasa tartışmalarına Türkiye dahil oldu

İsveç: Anayasa tartışmalarına Türkiye dahil oldu

Politika21 saat önce
Selçuk Kozağaçlı

ÇHD davası: Avukatlara 146 yıl hapis cezası çıktı

ÇHD davası: Avukatlara 146 yıl hapis cezası çıktı

Hukuk ve Adalet22 saat önce
İstanbul Adalet Sarayı

Seçimlere giden Türkiye'de insan hakları tablosu ne durumda?

Seçimlere giden Türkiye'de insan hakları tablosu ne durumda?

Hukuk ve Adalet11 Kasım 2022

Türkiye’nin Orta Asya atağı

Türkiye’nin Orta Asya atağı

Politika11 Kasım 2022
Ana sayfaya dön