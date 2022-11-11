Ukrayna askerleri Herson'a girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Herson Ukrayna'nın kontrolüne geri dönüyor ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler şehre giriyor" denildi. Açıklamada, Rus birliklerinin geri çekilme rotalarının Ukrayna ordusunun menzilinde olduğu ve kendilerine yönelik bir eyleme karşılık verileceği kaydedildi.

Reuters'ın aktardığına göre Herson'a giren Ukrayna askerleri halk tarafından coşkuyla karşılandı; sosyal medyada paylaşılan videolarda kent merkezinde toplanan çok sayıda sivilin, Ukrayna bayrakları sallayarak askerleri selamladığı bildirildi.

Herson'daki Ukrayna bölgesel konseyi üyesi Serhiy Halan, kentin neredeyse tamamen Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu idari binaya da Ukrayna bayrağı çekildiğini söyledi.

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Ukrayna: Kaçan Rus askerleri nehirde boğuldu

Ukrayna birliklerinin kente girişi, Rusya'nın Herson'dan çekilmenin tamamlandığını açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşti. Çarşamba günü Herson'dan çekilme kararını duyuran Moskova yönetimi, bugün Rus ordusunun tek bir asker bile kaybetmeden bu kararı uyguladığını açıkladı. Ukrayna tarafı ise çok sayıda Rus askerinin kaçmaya çalışırken Dnipro (Dinyeper) nehrinde boğulduğunu öne sürdü. İddiayı dile getiren Ukrayna bölgesel konseyinin üyesi Serhiy Halan, çok sayıda Rus askerinin de sivil kıyafetler giyerek halkın arasına karıştığını savundu. Ukraynalı yetkili bu nedenle Rus askerlerini arama operasyonları bitene kadar halktan evlerini terk etmemelerini istedi.

"Ruslar sabotaj düzenleyebilir"

Ukrayna ordusunun güney komutanlığı sözcüsü Natalia Humenyuk ise bazı Rus birliklerinin son iki haftadır sivil kıyafetle gezdiğini belirterek, sabotajlar düzenlenebileceği konusunda uyardı.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna askerleri Herson'un 20 kilometre kuzeyinde yer alan Blahodatne köyüne girerek, Rusların bıraktığı savunma mevzilerine yerleşti. Ukrayna birliklerinin Rusların geride bıraktığı büyük miktarda mühimmatı da ele geçirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Perşembe gecesi yaptığı açıklamada güneye doğru ilerleyen Ukraya güçlerinin 41 yerleşimi yeniden ele geçirdiğini belirterek, bunun dokuz aylık savaşta "en hızlı ve büyük el değiştirme" olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin en az bir hafta sürmesini beklediklerini söylemişti. Reznikov, Rusya'nın Herson'da hâlâ 40 bin askeri olduğu tahminini dile getirmiş, istihbarat raporlarının şehrin içinde ve çevresinde Rus askerinin bulunduğuna işaret ettiğini kaydetmişti.

Üçüncü büyük geri çekilme

Herson'u terk etme kararı Rusya adına savaştaki üçüncü büyük geri çekilme oldu. Rus ordusu, işgalin henüz başında Kiev yakınlarına kadar gelse de Mart ayında geri çekilmişti. Geçen Eylül'de de Ukrayna'nın karşı saldırısı sonucunda Harkiv bölgesini bırakmak zorunda kalmıştı.

Herson oblastının başkenti olan Herson, Rusya lideri Vladimir Putin'in ilhak ettiklerini açıkladıkları dört bölgeden biriydi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bölgenin ilhak edilmiş statüsünün değişmediğini söylese de, geri çekilmenin Rusya'nın Karadeniz'de gücünü artırma hedefini zora soktuğu değerlendirmeleri yapılıyor.

Reuters, AFP / GY, BK