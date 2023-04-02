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Fotoğraf: AP/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Ukrayna'dan 12 maddelik Kırım planı

2 saat önce

Ukrayna, Kırım'ın Rusya'dan geri alınması durumunda bölgede uygulanmak üzere 12 maddelik bir plan oluşturdu.

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Ukrayna, Kırım Yarımadası'nın Rusya’dan geri alınması durumunda uygulanmak üzere 12 maddelik bir plan hazırladı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un duyurduğu plan, yarımadayla Rusya arasnda otoyol ve demiryolu bağlantısı sağlayan Kırım Köprüsü'nün yıkılmasını içeriyor.

Plan kapsamında ayrıca 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinden bu yana bölgede Rus yetkililere hizmet edenlerin tasfiye edilmesi öngörülüyor. Danilov, söz konusu isimlerden "çerçöp" olarak bahsetti, söz konusu süreci İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın Naziler'den arındırılması sürecine benzetti.

Danilov, planın ikinci aşamasında Ruslar'la işbirliği yapan ve Ukrayna devletine ihanet eden yargıç, hakim ve güvenlik görevlilerinin yargılanacağını belirtti. Ayrıca, 2014 yılından sonra Kırım Yarımadası'na yerleşen Ruslar'ın bölgeden kovulacağı ve mülkiyet alımlarının iptal edileceği ifade edildi.

Danilov son olarak, "nüfusun bir kısmında toplum bilincine uygulanan Rus propagandasının sonuçlarını etkisiz kılmak için geniş çaplı bir arındırma programı uygulanacağını" kaydetti. İçlerinde Kırım Tatarları'nın da bulunduğu pek çok politik tutsağın ivedilikle serbest bırakılacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Kremlin, Kiev'deki siyasi otorite boşluğundan yararlanarak, Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Bu, "ilan edilmemiş bir savaşın" başlangıcı ve iki ülke arasındaki krizin dönüm noktası oldu. Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle iki ülke arasında başlayan savaş ise, hâlâ devam ediyor. .

dpa, DW / AI, HT

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