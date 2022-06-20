Ukrayna'da kritik AB kararı öncesi saldırı endişesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu hafta saldırılarını artırmasını beklediklerini ancak buna hazırlıklı olduklarını söyledi. Avrupa Birliği (AB) liderleri bu hafta içinde Kiev'in adaylık statüsü hakkında karar verecek.

Zelenskiy, Pazar gecesi yayınladığı videoda, bu hafta Rusya'nın "hasmane eylemlerini yoğunlaştırmasını" beklediklerini ifade ederek "Hazırlanıyoruz. Hazırız" diye konuştu.

Kiev, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlamasının ardından AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu. Almanya, Fransa ve İtalya liderlerinin Kiev'i ziyareti sonrası AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu geçen Cuma günü, Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldi. Fotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

AB üyesi 27 ülkenin liderleri Perşembe ve Cuma günü katılacakları zirvede bu konuyu ele alacak. Liderlerin Ukrayna'nın başvurusunu bazı ülkelerin çekincelerine rağmen onaylaması bekleniyor.

Ancak AB yetkilileri, başvuru kabul edilse de üyelik müzakerelerinin yıllarca sürebileceği uyarısında bulunuyor.

"Tüm Avrupa'nın çıkarına"

Zelenskiy, AB'nin bu zirvede Ukrayna'nın "kaderini belirleyecek" bir karara imza atacağını belirterek "Sadece olumlu bir karar tüm Avrupa'nın çıkarınadır" ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'ya kapılarını açması, bu ülkenin işgali için emir verirken Kiev'i Batı'nın nüfuz alanından uzak tutmayı amaçladığını belirten Putin'in bu hedefiyle çatışıyor.

Ancak Putin geçen Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadığını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Moskova'nın Kiev'in üyelik başvurusunu, özellikle de son dönemde AB ülkelerinin savunma işbirliğini artırması nedeniyle yakından izlediğini belirtti.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD