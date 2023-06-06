Ukrayna'da baraj vuruldu

Ukrayna'nın Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka barajı tahrip oldu. Baraj suları kontrol edilemezken saldırıdan Moskova Kiev'i, Kiev de Moskova'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna'nın Rusya işgali altındaki Herson bölgesinde bulunan Nova Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin barajı tahrip oldu. Taşkın oluşmasının beklendiği bölgede vatandaşların yerleşim yerlerinden tahliyesine başlandı.

Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada barajın "Rus işgalci güçlerince" vurulduğunu ileri sürdü. Herson Bölge Valisi Oleksandır Prokudin "Beş saat içinde su seviyesi kritik bir yüksekliğe ulaşacak" dedi. "Tahribatın büyüklüğü, suyun hızı ve debisi, sel altında kalacak muhtemel bölgelerin nereler olacağı tespit ediliyor" diyen Prokudin, Dnipro nehrinin kenarında yer alan Herson kentinde tahliyelere başlandığını duyurdu.

Nova Kahovka Barajı Fotoğraf: Maxar Technologies/REUTERS

Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Rus teröristleri. Kahovka hidroelektrik santralinin tahribata uğraması, Ukrayna topraklarının her köşesinden çıkartılmaları gerektiğini tüm dünyaya teyit ediyor. Bunlara bir metre bile bırakılmamalı, çünkü her bir metreyi bile terör için kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak da barajın vurulmasını "ekolojik bir cinayet" olarak niteledi.

​​Nova Kahovka barajının girişinde bekleyen Rus askerleri Fotoğraf: AP Photo/picture alliance

Rusya: Baraj Ukrayna füzesiyle vuruldu

Rusya'nın görevlendirdiği Nova Kakhovka Belediye Başkanı Vladimir Leontyev ise barajın tahrip olmasından Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Olayı "ciddi bir terör saldırısı" olarak niteleyen Leontyev bölgede su sıkıntısı yaşanacağını ve 80 yerleşim yerinin bundan etkileneceğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS dün gece bölgede hava operasyonu düzenlenmediğini ve barajın Ukrayna'ya ait bir Olkha çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu ileri sürdü.

1956 yılında Dnipro nehri üzerine inşa edilen barajın 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Kahovka hidroelektrik santralinin bir parçası olan baraj 18 milyar metreküp su tutuyor ve Zaporijiya nükleer santralinin enerji ve Kırım Yarımadası'nın su ihtiyacının karşılanmasında rol oynuyor.

Reuters, AFP / EC, JD