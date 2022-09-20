Ukrayna'da ayrılıkçılar referanduma gidiyor

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılar Rusya'ya katılabilmek için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleyecek.

Referandum kararını, Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından Ukrayna'nın doğusunda ilan edilen ve Rusya tarafından tanınan "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti" temsilcileri Salı günü yaptıkları açıklamada duyurdu. Rusya bu iki bölgeyi, Ukrayna'ya sıldırmadan kısa süre önce bağımsız iki ülke olarak tanımıştı.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan, Rus ordusunun kontrolündeki Herson bölgesinde de ayrılıkçı yönetim aynı tarihlerde bir referandum yapılacağını duyurdu.

Yine ülkenin güneyinde bulunan 700 bin nüfuslu Zaporijya bölgesindeki ayrılıkçılar da referandum kararı aldıklarını açıkladılar. Ancak Zaporijya'daki referandumun tarihi kesinleşmedi. Yerel askeri yönetim başkanı Vladimir Rogov, referandumun sadece Moskova tarafından kontrol edilen yerlerde yapılacağını söyledi. Yetkili, oylama tarihininin "önümüzdeki birkaç gün içinde" belli olacağını ifade etti.

Medvedev'den referanduma destek

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, referandum açıklamaları öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bu bölgelerin Rusya'ya katılmasının bölgenin siyasi manzarasını Kremlin lehine kalıcı olarak değiştireceğine işaret etti. Medvedev, "bölgeler Rusya'nın bir parçası haline geldikten sonra dünyadaki jeopolitik dönüşümün geri döndürülemez bir karakter kazanacağını ve Moskova'nın kendini savunmak için her türlü müdafaa yöntemine başvurabileceğini" vurguladı.

Medvedev'in referanduma ilişkin açıklamalarına Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan da destek geldi. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Donbas halkı Rusya'nın bir parçası olma yönünde özgürce karar verirse onları destekleyeceğiz" dedi.

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların temsilcileri daha önce de Rusya'ya katılma konusunda referandum yapılmasını talep etmişti. Ancak bölgedeki gelişmeler gerekçe gösterilerek referandum planı hayata geçirilmemişti.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Rus birliklerinin Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yenilgiye uğrayarak geri çekilmeye başlaması nedeniyle referandumda ısrar ediyor.

Ayrılıkçılar, söz konusu bölgelerin referandum sonucu Rusya'ya bağlanmasının, Rusya'yı savaşta Ukrayna'ya karşı güçlendirebileceğini savunuyor.

AFP/TY,BK