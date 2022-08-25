Ukrayna'da 689 sivil misket bombası kurbanı

Ukrayna'da kullanılan yasaklı misket bombaları yüzünden en az 689 sivil hayatını kaybetti. Açıklanan raporda misket bombalarını hem Rus hem de Ukrayna güçlerinin kullandığı belirtiliyor.

Engelli haklarını savunan Handicap International (HI) adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı 2022 Misket Bombaları İzleme raporunda Ukrayna'da kullanımı yasak olan misket bombaları yüzünden en az 689 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. İsviçre'nin Cenevre'deki merkezinde raporun sonuçlarını kamuoyuna sunan HI yetkilisi Maria Fischer, bu rakamın sadece tespit edilenler olduğuna işaret ederek, misket bombası nedeniyle hayatını kaybedenlerin daha fazla olabileceğini söyledi.

Misket bombası kullanımının Oslo Anlaşması uyarınca yasaklı olduğuna işaret eden Fischer, "Bu silah artık yok edilmeli" dedi. Yasağa rağmen hem Rus hem de Ukrayna güçlerinin misket bombası kullandığını kaydeden Fischer, bu bombaların çoğunlukla yerleşim yerlerini vurduğunu; ayrıca yüzde 40'ının doğrudan patlamadığını, patlamayan bombaların da sivil halk için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Örgütün açıkladığı rapora göre misket bombaları yüzünden bu yıl 149 kişi de kör oldu. 20 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Cenevre'de bir araya gelecek olan Oslo Anlaşması'nın taraflarına da seslenen Fischer, "bu barbar silahların kullanımını sistematik olarak kınamaları ve bu silahların kullanılmasının sorumlularına da hesap sormaları" çağrısında bulundu.

Açıklanan rapor, 2021 yılının tamamı ile bu yılın Ağustos ayına kadar olan 20 aylık zaman diliminin verilerini kapsıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın bilançosu ağır Fotoğraf: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Misket bombası neden yasak?

Şimdiye kadar 123 ülkenin taraf olduğu Oslo Anlaşması uyarınca bu silahların üretimi, transferi, depolanması ve kullanımı yasak. Misket bombaları, kalabalık asker gruplarını öldürmek ya da yaralamak için kullanılıyor.

Misket bombası, İkinci Dünya Savaşı'nda bu amaçla geliştirilmişti. Ancak bu bombalarının kullanılması halinde geniş bir alana yayılması, sivillerin hayatını tehlikeye atması ve patlamamış parçalarının uzun vadeli tehlike oluşturması sebebiyle yasaklı silahlar arasında.

Ukrayna savaşının bilançosu

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı savaşı sonrası Ukrayna'nın güneyindeki bazı bölgeleri kontrolü altına aldı, son aylarda da saldırılarını Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde yoğunlaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 24 Şubat ile 21 Ağustos arasında 5 bin 587 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 bin 890 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin en az 972'sinin ise çocuk olduğu belirtiliyor.

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