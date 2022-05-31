Ukrayna'da öldürülen gazeteci için "savaş suçu" soruşturması

Fransız yetkililer, bir gazetecinin Ukrayna’nın doğusunda savaşı izlerken bir şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle “savaş suçu” işlendiği iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Ukrayna'da bir Fransız savaş muhabirinin hayatını kaybetmesinin ardından terörle mücadele savcılığı "savaş suçu" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre, uluslararası hukukun koruması altında olan birinin hayatını kasten hedef almanın incelemenin gerekçelerinden olduğu kaydedildi. 32 yaşındaki BMF kanalı muhabiri Frédéric Leclerc-Imhoff, pazartesi günü Ukrayna’nın doğusundaki Syevyerodonetsk’te sivillerin tahliyesini izlerken bir şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ikinci kez ülkede görevde bulunan Leclerc-Imhoff’in yanındaki diğer Fransız meslektaşının hafif yaralandığı, savcılığın söz konusu gazetecinin yaralanmasına ilişkin de soruşturma başlattığı belirtildi.

Paris’ten şeffaf soruşturma talebi

Olayın ardından açıklama yapan Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, "Fransa mümkün olan en kısa sürede soruşturma açılmasını ve bu dramın gerçekleştiği koşulların açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Luhansk valisi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den olayın incelenmesine ilişkin destek sözü aldığını ifade eden Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Bir sivil konvoyu ve bir gazeteciyi hedef almak çifte suçtur’’ diye konuştu.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Frédéric Leclerc-Imhoff, savaşın gerçeklerini göstermek üzere Ukrayna’daydı. Rus bombalarından kaçmak zorunda kalan sivillerle dolu bir otobüste ölümcül bir biçimde yaralandı’’ ifadelerini kullandı. Mesajında gazetecinin ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini de belirten Macron, "Çatışma bölgelerinde haber yapmak gibi zorlu bir görevi üstlenenlere Fransa’nın koşulsuz desteğini yinelemek isterim’’ diye yazdı.

Savcılık, Ukrayna’da Fransız vatandaşlarına karşı savaş suçu işlendiği gerekçesiyle beş ayrı olayda daha inceleme yürütüyor.

Reuters, dpa/ SÖ,BÖ